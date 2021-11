“That dirty black bag”: la serie tv del regista sardo Aragoni sbarca in USA

Si tratta della prima serie italiana ad andare in onda sul famoso canale via cavo AMC.

Si intitola “That dirty black bag” (Quella sporca sacca nera) il nuovo lavoro del regista sardo Mauro Aragoni, una serie tv in stile “Spaghetti Western”, alla conquista degli Stati Uniti.

Il giovane cineasta di Tortolì, che esordisce così nel più importante mercato cinematografico, si era già guadagnato un nome nell’ambiente col pluripremiato corto “Nuraghes S’Arena”.

La serie, composta da 8 episodi e girata tra Italia, Spagna e Marocco, intreccia epica e romanticismo nel racconto del lato oscuro del Far West.

“La storia ruota intorno agli otto giorni cruciali dello scontro tra Arthur McCoy, interpretato da Dominic Cooper, uno sceriffo dal passato difficile, e Red Bill, cui presta il volto Douglas Booth, un solitario cacciatore di taglie noto per decapitare le sue vittime infilandone le teste in una “sporca sacca nera” perché, come ama affermare: “Le teste pesano meno dei corpi”.

Un importantissimo risultato per il regista ogliastrino e per la serialità italiana che approda nel mercato principale del suo genere, appoggiandosi alla grande tradizione nostrana degli “Spaghetti Western” di Sergio Leone, col tentativo di innovarne il linguaggio.

“Con la sua potente sceneggiatura e il suo cast incredibile, è per AMC+ un grande piacere fare squadra con Palomar e BRON in questa innovativa reinvenzione del genere Spaghetti Western – ha detto Courtney Thomasma, general manager di AMC+. – Siamo anche entusiasti di portare agli abbonati di AMC+ un’altra eccitante avventura ambientata nel caro, vecchio West, fra amore e sete di vendetta, sulla scia della grande popolarità di alcune nostre serie originali come “The Son – Il figlio” e “Hell on Wheels” ”.

Aragoni ha scritto la serie insieme agli sceneggiatori Silvia Ebreul, Marcello Izzo e Fabio Paladini di Il cacciatore, lavorando con la produzione per circa due anni.

Insieme a lui Brian O’Malley alla regia e PJ Dillon alla direzione della fotografia. Nel cast attori di livello tra cui Dominic Cooper (Preacher, Mamma Mia!), Douglas Booth (Loving Vincent), Niv Sultan (Teheran), Christian Cooke (Le due verità), Travis Fimmel (Vikings, Raised by Wolves) e Aidan Gillen (Il trono di spade) e l’italiano Guido Caprino (Il miracolo, 1994).

Prodotta da Palomar (gruppo Mediawan INTL) e BRON Studios, That Dirty Black Bag sarà trasmessa su AMC+, che ne ha acquisito i diritti di distribuzione.

La première mondiale di That Dirty Black Bag è programmata per marzo-aprile 2022.

La AMC, ricordiamo, è la mitica rete tv cha ha dato alla luce due dei migliori prodotti della Golden Age della serialità americana e mondiale: “Mad Man” e “Breaking Bad”.

Gloria Cadeddu