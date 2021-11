Tennistavolo Sassari: Due Vittorie per la squadra B nella A2 Paralimpica

Tennistavolo Sassari: al torneo nazionale Giovanile di Terni successo nell’Under 13 di Laura Pinna – Due vittorie per la squadra B nella A2 paralimpica.

Fine settimana con più di un sorriso per gli atleti del Tennistavolo Sassari . La copertina spetta a Laura Pinna che al Torneo Nazionale Giovanile di Terni ha ottenuto una vittoria clamorosa e prestigiosa nella categoria Under 13.

L’atleta del Tennistavolo Sassari era n. 6 del seeding, ma ha fatto saltare i pronostici superando nei quarti per 3-0 (14-12, 11-8, 11-6) la n. 3 Gioia Maria Picu (Alfieri di Romagna TT Edera), in semifinale per 3-2 (9-11, 11-9, 13-11, 6-11, 11-9) la n. 2 Alice Galli (Tennistavolo Vallecamonica) e in finale per 3-1 (11-7, 11-7, 9-11, 11-8) la n. 1 Marina Misceo (Circolo Tennistavolo Molfetta).