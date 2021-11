Tennistavolo Norbello, il programma del weekend

Tanti obiettivi, non solo fotografici

Si approssimano quei week end carichi, talmente carichi da chiedersi come si faccia a gestire contemporaneamente tante squadre che si dipanano tra sede centrale e destinazioni periferiche. Ma il Tennistavolo Norbello può contare su un presidente che anziché dilettarsi con i puzzle trova tasselli ideali tra compagnie aeree, voli e aeroporti e anche lì tutto deve coincidere perfettamente, sennò sono guai.

Ma ormai per Simone Carrucciu è diventata una prassi consolidata ed infatti svia l’argomento introducendone un altro: “Il 30 novembre 2021 scadono i termini di partecipazione al concorso fotografico internazionale “Obiettivo tennistavolo” e spero che in tanti si aggreghino andando a consultare i dettagli nel nostro sito www.tennistavolonorbello.it“.

Sulle gare in senso stretto ha poco da dire: “Abbiamo degli organici competitivi, possiamo fare bene e raggiungere gli obiettivi stagionali prefissati, auguro a tutti una bella serata di sport”.

Campionato Serie A1 Femminile – Girone unico

Quarta giornata di andata Sabato 13 novembre 2021 Ore 17:00

Sede di Gioco Palestra Comunale – via Azuni – Norbello (OR)

A.S.D. Tennistavolo Norbello ASD Quattro Mori Cagliari

RIVOLUZIONI NECESSARIE NEL DERBY ISOLANO

I campionati europei under 21 femminili e maschili attualmente in corso a Spa (Belgio) stanno falcidiando gli organici di diverse compagini. Non passano indenni nemmeno le due formazioni sarde che si sfidano in via Azuni. Le padrone di casa, infatti non potranno contare sull’apporto della slovacca Tatiana Kukulkova.

Impensabile calcolare il risultato finale, certò è che se una delle due dovesse vincere farebbe un significativo passo in avanti di una classifica che attualmente le vede assiepate nella zona centrale a quota tre punti.

Campionato Serie A1 Maschile – Girone unico

Quarta giornata di andata Sabato 13 novembre 2021 Ore 17:00

Sede di Gioco Palestra Comunale – via Azuni – Norbello (OR)

A.S.D. Tennistavolo Norbello TT Reggio Emilia Ferval

PROVA DEL NOVE IN A1 MASCHILE

Stranamente il tecnico Eliseo Litterio si accovaccia in un insolito mutismo. Forse è solo pretattica, fatto sta che l’unica velina che recapita all’ufficio stampa riguarda la presenza del russo Pavel Tarutin che farà il suo esordio nel borgo guilcerino, dopo aver saggiato il clima del campionato italiano nel precedente match a senso unico di Carrara. Probabilmente si assisterà ad una sorta di spareggio per la sopravvivenza: le due sfidanti coabitano a quota zero nella parte bassissima della graduatoria.

La compagine emiliana ha sposato la tendenza tricolore partecipando, fino a questo momento, con soli atleti italiani: Damiano Seretti (33,3%), Daniele Pinto (25%), Andrea Puppo (25%)

Campionato Serie A2 Femminile – Girone B

Terza e Quarta giornata di andata Domenica 14 novembre 2021 Ore 11:00/14:00

Sede di Gioco Palazzetto dello Sport – Regina Elena – Angolo Terme (BS)

Tennis Tavolo Torino A.S.D. Tennistavolo Norbello – Blu A.S.D. Tennistavolo Norbello – Blu A.S.D. TT Vallecamonica

LE SECONDE INCOMBONO

Delle due gare in altura fanno paura entrambe, con il team piemontese e quello padrone di casa che seguono la capolista giallo blu ad una sola lunghezza. Sarà l’italo slovena Ana Brzan a suonare la carica alle sue compagne affinché si possa ripetere il figurone del primo concentramento. Due le avversarie da temere in modo particolare: tra le torinesi Miriam Carnovale e tra le camune Jessica Ramazzini.

Campionato Serie A2 Femminile – Girone D

Terza e Quarta giornata di andata Domenica 14 novembre 2021 Ore 11:00/14:00

Sede di Gioco Istituto La Palma – via Salita Mauro – Napoli

A.S.D. TT Vasto A.S.D. Tennistavolo Norbello – Giallo A.S.D. Tennistavolo Norbello – Giallo Tennistavolo Casper RC

SI DEVE FARE BENE!

A sud la condottiera sarà Marialucia Di Meo che vorrà a tutti costi spronare le sue compagne nell’evitare passi falsi e mantenere una posizione di sicurezza. Della formazione vastese fa paura la russa Sofia Ivanova (100%) e non sarà da prendere sottogamba neppure il team calabrese che nelle prime due gare non è riuscito a muovere la classifica

Campionato Serie C2 Maschile – Girone unico

Quarta giornata di andata Domenica 17 ottobre 2021 Ore 11:00

Sede di Gioco Palestra Comunale – via Azuni – Norbello (OR)

A.S.D. Tennistavolo Norbello ASD Tennistavolo Azzurra

L’ULTIMA CHANCE?

O si reagisce o non resta che piangere. Dopo tre giornate i giallo blu hanno subito altrettante legnate. L’Azzurra ha un solo punto ottenuto proprio la settimana scorsa. Formazione top secret, ma di sicuro non giocherà Timo Boll.