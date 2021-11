Teatro Doglio, gli ultimi appuntamenti del 2021

Dopo l’imperdibile serata del prossimo 1 Dicembre in compagnia di Mogol, dove il Maestro della canzone italiana accompagnato dalla Sardinia Rock Band racconterà la storia e gli aneddoti dei suoi testi e delle sue collaborazioni, il programma musicale e culturale di Teatro Doglio prosegue con due imperdibili eventi:

11 Dicembre 2021 – Giovanni Allevi – Piano Solo Tour (ore 18:30 e 21:00)

Il concerto del celebre compositore e pianista Giovanni Allevi, riprogrammato per sabato 11 Dicembre alle 21:00, si arricchisce di un nuovo spettacolo in programma alle 18:30. Due appuntamenti per il concerto di pianoforte solo, in cui il Maestro alternerà le atmosfere seducenti delle ultime composizioni ai brani più celebri della sua ventennale carriera.

19 Dicembre 2021: Christmas Tour 2021 – 2022 di Ella Armstrong accompagnata dalla Gospel Italian Singer(ore 21:00)

Un’artista che fa parte della stretta cerchia della musica “colta” capace di spaziare con stili raffinati tra il sound del blues ed il gospel, Ella Armostrong, e la formazione da 13 elementi fra voci e strumentisti del Gospel Italian Singer, incanteranno il pubblico di Teatro Doglio e lo trasporteranno nella magica atmosfera natalizia con una performance emozionante, travolgente, spirituale e profonda, capace di parlare dritto al cuore, grazie all’elaborazione artistica e direzione del Maestro Francesco Finizio.

Con i suoi con 600 posti, distribuiti tra platea e galleria, e un cartellone di spettacoli, concerti ed eventi in continuo sviluppo, Teatro Doglio si distingue come il nuovo spazio scenico e culturale della città di Cagliari. Sapientemente ristrutturato in chiave contemporanea e riportato a nuova vita dopo circa 40 anni di chiusura, il palcoscenico, oltre agli spettacoli musicali, si accinge inoltre ad ospitare eventi culturali di altissimo livello che verranno presto annunciati.

I biglietti per i concerti del Piano Solo Tour di Giovanni Allevi, del Christmas Tour 2021 – 2022 di Ella Armstrong insieme a Gospel Italian Singer e dello spettacolo “Mogol Racconta Mogol” sono in vendita nei canali di Box Office Sardegna (www.boxofficesardegna.it) e in tutti i punti vendita autorizzati. Per eventuali info e prenotazioni, sarà inoltre possibile contattare il BoxOffice al numero 070657428