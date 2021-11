Teatro delle Saline, colpi di scena e irresistibile comicità d’autore

Teatro Sassari al Teatro delle Saline con l’adattamento di Mario Lubino dell’opera di Georges Faydeau. Uno spettacolo affascinante e imperdibile per la Stagione del Teatro Contemporaneo curata dalla compagnia Akròama.

Martedì 23, mercoledì 24, giovedì 25 e venerdì 26 novembre, alle 21, al Teatro delle Saline – piazzetta Billy Sechi n. 3/4, Cagliari – va in scena “La notte chi la mamma è mortha”, atto unico in italiano/sassarese con adattamento di Mario Lubino da “La mamma buonanima della signora” di Georges Feydeau. Precede sempre lo spettacolo alle 20.30 “Storie Finite”, un insieme di riletture in modo poetico delle biografie degli autori o storie d’amore finite contemporanee.

La Storia finita che precederà lo spettacolo sarà “Confidenze di una contessina” interpretato da Julia Pirchl. Gli spettacoli rientrano nel calendario della “Stagione del Teatro Contemporaneo”. L’edizione 2021 esalta la qualità artistica e organizzativa del percorso creato dal Teatro stabile di innovazione Akròama nella pregiata e rinnovata struttura delle Saline. La rassegna è supportata da ministero Beni culturali, Regione, comune di Cagliari e Fondazione di Sardegna.

L’opera

L’opera si fa apprezzare per la vivacità e la comicità che scaturisce dai dialoghi. Si svolge in piena notte nell’appartamento di due coniugi della piccola borghesia sassarese, intenti in un acceso battibecco di coppia, che probabilmente, costituisce la loro quotidianità.

Già il bisticcio ci offre una serie di situazioni esilaranti, quando nel bel mezzo di un estenuante tira e molla fra marito e moglie arriva inattesa la visita di un cameriere che, presentandosi come il servitore della mamma della signora, comunica la ferale notizia della morte della sua padrona.

La triste notizia improvvisa getta nel più profondo sconforto la figlia che non sa darsi pace per l’inaspettata scomparsa della madre, che oltretutto godeva di ottima salute. Peccato però che il servitore abbia sbagliato porta e rivolga il suo annuncio alla coppia sbagliata. L’equivoco scatena una serie di colpi di scena, gag dalla irresistibile comicità. A dimostrazione che il trucco dell’equivoco è uno dei meccanismi che a teatro affascina e diverte.

“La notte chi la mamma è mortha”. Interpreti Mario Lubino, Alessandra Spiga,

Michelangelo Ghisu e Paolo Colorito. Scenografia di Vincenzo Ganadu, allestimento scenico di Tomaso Tanda e Uccio Sisto, luci di Tony Grandi.

Un periodo particolare. La Stagione di Teatro Contemporaneo si svolge nel periodo compreso fra ottobre e novembre. Le rappresentazioni vanno in scena dalle 21 e sono precedute dalla performance teatrale “Storie Finite”, differente per ogni spettacolo. La rassegna si divide in 4 turni: Turno A (martedì), turno B (mercoledì), turno C (giovedì) e turno D (venerdì). Un turno è stato aggiunto ai normali abbonamenti per permettere il rispetto delle nuove normative regionali di distanziamento.

Informazioni: 070.341322 – www.teatrodellesaline.it