TEATREXMA 2021, il futuro è “Hic et nunc”, all’EXMA

Teatro dallarmadio in collaborazione con EXMA presenta TEATREXMA 2021, il futuro è “Hic et nunc”.

Tre mesi, un week end in anteprima, tredici spettacoli nella sala conferenze dell’EXMA: questi gli ingredienti di TEATREXMA 2021, il futuro è “Hic et nunc” la rassegna teatrale del Teatro dallarmadio. Compagnie e singoli artisti, porteranno in scena debutti e riprese, per un cartellone che racconta di un teatro presente e futuro.

Dopo il sold out dell’anteprima del 23 ottobre e sino al 28 dicembre il Teatro dallarmadio propone TEATREXMA 2021, il futuro è “Hic et nunc” una rassegna con 13 spettacoli che avrà come luogo prescelto la ritrovata sala conferenze del centro di Via San Lucifero. Sono sette gli spettacoli andranno in scena per la prima volta alcuni dei quali dedicati al tema della rassegna, ma ci saranno anche spettacoli già noti del panorama teatrale nazionale e regionale.

Fabio Marceddu e Antonello Murgia, anime del Teatro dallarmadio e direttori artistici della rassegna così presentano questa nuova edizione: “Il qui e ora come essenza del teatro”. Il teatro come motore vitale, come un faro che illumina zone d’ombra. Un teatro fatto di qui e ora, che trasporta il futuro in azione presente e il presente in azione futura. Noi non ci siamo mai fermati.

L’anno scorso inventando l’unica rassegna digitale in diretta on line “Non è teatro” e quest’ estate riportando in giro le nostre produzioni e promuovendo una rassegna intima, quasi vis a vis, fra attore e spettatore, fatta di ricerche narrative, e luoghi altri denominata “Leggerezza”, quasi a voler significare una brezza d’arte.

Esistono beni primari, e beni secondari. Ma siamo esseri senzienti, evoluti e quindi ad un certo punto della storia bisognerebbe smetterla di fare distinzione fra essenziale e inutile, perché quel che potrebbe apparire inutile, o non necessario, fa parte ormai di un patrimonio collettivo che migliora la qualità delle nostre vite.

Ecco perché investire in bellezza, e spesso l’arte è complice della bellezza, è un investimento che genera vita e diventa prevenzione. Sta a noi artisti prenderci la responsabilità di fare, raccontare e operare in un “Modus Artisticantibus” capace di generare bellezza e diventare elementi insostituibili del processo di costruzione del benessere umano”. L’arte nella sua effimerità, noi la consideriamo essenziale, concludono magari non salva letteralmente le vite umane, ma ne previene il disfacimento.