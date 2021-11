Sorradile : “La Sardegna si racconta: paesi in movimento”

Riprendiamo, il percorso del nostro laboratorio "Distanti ma uniti. Casa Sardegna on line", con il progetto "La Sardegna si racconta: paesi in movimento" per continuare il nostro viaggio di esplorazione di quei luoghi che, meno conosciuti, meritano di essere valorizzati con un turismo culturale, consapevole, sostenibile ed esperienziale.