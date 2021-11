Sono 5 i progetti finalisti della 6^ edizione del “Premio Solinas Italia-Spagna”

Marialuisa Pappalardo (Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Madrid) e Annamaria Granatello

(Presidente e Direttore del Premio Solinas) annunciano i finalisti della sesta edizione del Premio Solinas Italia-Spagna, concorso promosso in collaborazione con l’Istituto italiano di Cultura di Madrid per favorire le co-produzioni tra il cinema italiano, spagnolo e dell’America Latina.

Al Concorso si partecipa in forma anonima a tutela della parità di condizione di tutti i partecipanti.

La Giuria – di produttori – composta da Andrea Di Blasio, Annamaria Granatello, Marina Marzotto, Silvio Maselli, Marialuisa Pappalardo, Alessandra Picone, Chiara Sfregola, e Ines Vasiljevic, dopo aver esaminato i 75 progetti presentati in forma anonima, si è riunita in video conferenza su Zoom e ha selezionato 5 progetti Finalisti del Premio Solinas Italia-Spagna 2021 :

AIXÍ EN TERRA (tit. or. AIXÍ EN TERRA) di Alessandro De Francesco;

I finalisti concorrono all’assegnazione del Premio al Miglior Soggetto di 1.000 euro.Marialuisa Pappalardo (Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Madrid): “Giunto alla 6ª edizione, il Premio Solinas Italia-Spagna si conferma quale strumento per sostenere la creatività e lo sviluppo di nuovi soggetti. Ma è anche una grande opportunità: la giuria di questa edizione è composta da produttori, che hanno lavorato con impegno per leggere e selezionare i progetti candidati, la cui qualità di anno in anno cresce”.

Istituto italiano di Cultura di Madrid – www.iicmadrid.esteri.it

CARTELLA STAMPA FINALISTI ITALIA SPAGNA 2021

