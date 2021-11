Somma Vesuviana: didattica in presenza e nessun focolaio Covid

Salvatore Di Sarno: “A Somma Vesuviana prosegue senza problemi la didattica in presenza, situazione tranquilla e al momento priva di focolai”

“Tiene il sistema scolastico di Somma Vesuviana. Nei giorni scorsi si erano registrati solo due casi nella platea scolastica della scuola media San Giovanni Bosco – Summa Villa, ma sono stati prontamente individuati. Zero casi in tutte le platee scolastiche del paese, inclusi gli Istituti Superiori. Sono ben felice che i ragazzi possano continuare con la didattica in presenza e ringrazio tutti i dirigenti scolastici, nessuno escluso, per il grande lavoro costante che stanno mettendo in campo con professionalità e amore. Il sindaco, a breve riprenderà e completerà le visite nei plessi scolastici di Somma Vesuviana come ho sempre fatto”. Lo ha affermato, poco fa, Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana nel napoletano.

Fondamentale vaccinarsi.

“E’ fondamentale vaccinarsi – ha proseguito Di Sarno – e a tale riguardo ricordo che è ampiamente funzionante il Centro Vaccinale di Via Trentola. Solo il vaccino potrà prevenire un’eventuale, nuova ondata”.