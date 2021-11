Simone Tempia presenta “Storie per genitori appena nati”, venerdì 5 novembre – ore 18 – Sede ARC – Cagliari | a cura di Anthony Muroni; sabato 6 novembre – ore 18 – Libreria Miele Amaro – Nuoro | a cura di Giuditta Sireus

“Storie per genitori appena nati” nel duplice appuntamento nell’Isola con Simone Tempia – l’autore di “Vita con Lloyd”, “In viaggio con Lloyd” e “Un anno con Lloyd” – protagonista DOMANI (venerdì 5 novembre ) alle 18 nella Sede ARC di via Falzarego 35 a Cagliari nell’incontro condotto dal giornalista Anthony Muroni e sabato 6 novembre alle 18 alla Libreria Miele Amaro in Corso Giuseppe Garibaldi 60 a Nuoro insieme con Giuditta Sireus (ideatrice del progetto “Andando via.

Omaggio a Grazia Deledda” e fondatrice del Club Jane Austen-Sardegna) sotto le insegne di Legger_ezza 2021, il progetto del CeDAC per la Promozione della Lettura.

Focus sul libro – edito da Rizzoli Lizard nel 2020 e illustrato da Roberto La Forgia – che affronta i temi fondamentali della genitorialità, alternando punti di vista e registri, dando voce a diversi personaggi e intrecciando realtà e fantasia.

Viaggio tra le molteplici sfaccettature dell’idea di famiglia, partendo dall’esperienza, privatissima e insieme (quasi) universale del diventare genitori, responsabili della vita e del benessere di una creatura nuova, piccolissima, fragile e irresistibile con “Storie per genitori appena nati”, il nuovo libro di Simone Tempia protagonista di un duplice appuntamento nell’Isola sotto le insegne di Legger_ezza 2021, il progetto per la Promozione della Lettura firmato CeDAC / Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna del CeDAC / Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna.

La parola all’eclettico artista, dallo spiccato talento creativo, che ha trovato una chiave personale, poetica e coinvolgente, per affrontare un tema complesso e insieme “naturale” come il rapporto tra genitori e figli, nella sua fase iniziale e dunque cruciale che corrisponde a folgorante innamoramento.

«La cosa davvero bella è che questo è un libro. Non un manuale, o un blog, cioè le forme che oggi in genere sceglie chi vuole condividere esperienze e/o saperi. No no, è un libro: con i suoi paragrafi e capitoli, l’io narrante e le terze persone, la sua dose di realtà e quella di fantasia, i linguaggi che cambiano tono e ritmo, e anche la sua utilità, o necessità, come preferite chiamarla.

E una caratteristica di chi scrive libri è quella di avere, a un certo punto, il coraggio, e la generosità, di fidarsi di loro e lasciarli andare. Esattamente come si dovrebbe imparare a fare anche con i figli» – sottolinea l’attrice e drammaturga Lella Costa.

E davvero le “Storie per genitori appena nati” introducono con grazia a quello stato di inquietudine – anche se «La paura non è che un esercizio di fantasia» come sostiene Simone Tempia, che si affida al coraggio (della volontà) per superare tutte quelle evenienze drammatiche e impreviste cui un individuo adulto, più o meno giovane e apparentemente maturo o equilibrato, uomo o donna che sia, è costretto a confrontarsi davanti al mistero di una nascita.

Nel libro – edito da Rizzoli Lizard nel 2020 e illustrato da Roberto La Forgia – si susseguono “capitoli” fondamentali, dai titoli curiosi e esplicativi: in primis “Decollare” poi le “Rassicurazioni”, con la “Storia della biblioteca più bella del mondo e del re che voleva costruirla”, ma anche la responsabilità di “Scegliere un nome”, la coppia di colori “Azzurro e Rosa” e ancora i fatidici momenti della crescita dai “Denti”, ai “Primi Passi”, “Le pesanti partenze” e “Il primo arrivederci” e per finire – quasi un monito o magari una consolazione, una “Storia per genitori molto stanchi”.

“Storie per genitori appena nati” è un libro illustrato, lieve e sincero, una moderna “favola” per raccontare la meraviglia davanti a una nuova vita, ma anche intuibili preoccupazioni, il timore per le malattie e l’ansia e l’impreparazione dei novelli genitori, appunto (ri)nati insieme al figlio o alla figlia che li costringe a rivoluzione la loro esistenza, diventandone il fulcro e il cuore.

L’autore

Simone Tempia, nato a Borgosesia (classe 1983) è autore dei best seller “Vita con Lloyd” (2016), “In Viaggio con Lloyd” (2017) e “Un anno con Lloyd” (2018) editi da Rizzoli Lizard, ideale prosecuzione della pagina Facebook dedicata all’immaginario maggiordomo, dispensatore di utili consigli e preziosi spunti di riflessione in risposta a dubbi e dilemmi esistenziali, in cui si mescolano gentilezza e buon senso, ironia e filosofia. Alla sua attività come autore, Simone Tempia affianca collaborazioni con prestigiose testate come Vogue Italia e Vogue.it , GQ e Wired e con Think Content, agenzia di Native Advertising del gruppo editoriale Condé Nast, per la progettazione e realizzazione di contenuti per clienti quali Bayern, Hugo Boss, Vespa, Rinascente, NH Hotel.