Settimane del Benessere Psicologico, il convegno a Cagliari

Psicologia del benessere per un nuovo equilibrio corpo ed anima. Convegno a Cagliari venerdì 5 novembre, ore 17:00, a Sa Manifattura per le Settimane del Benessere Psicologico, in corso in tutta l’isola da metà ottobre.

Cagliari, 4 novembre 2021. “La psicologia del benessere. Uno sguardo oltre la clinica“: questo il tema al centro del convegno in programma a Cagliari, domani, venerdì 5 novembre, alle ore 17:00, a Sa Manifattura viale Regina Margherita, 33. Si tratta di una tappa importante nell’ambito delle Settimane del Benessere Psicologico, promosse dall’Ordine degli Psicologi della Sardegna, in corso dalla metà di ottobre e dedicato alle problematiche degli adolescenti. “Stare bene nel corpo e nella psiche, un binomio inscindibile che deve essere al centro delle politiche sanitarie e di prevenzione, ma che spesso viene scambiato come un fatto scontato o peggio banale”, ha detto Angela Quaquero, Presidente dell’Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi della Sardegna. “Si tratta invece di un obiettivo al centro delle indicazioni della OMS, l’Organizzazione Mondiale della Sanità – ha proseguito- che richiede una serie di interventi e di azioni concrete a sostegno della persona, a partire dalla fase più delicata che che è quella dell’età adolescenziale, della formazione della personalità”.

Il sostegno psicologico non va ricercato, infatti, solo quando si è instaurata una patologia, ma può e deve essere utilizzato per prevenire la formazione di situazioni di criticità e quindi di vere e proprie patologie. “Il sostegno psicologico nella ricerca del benessere – ha aggiunto Angela Quaquero – può fornire infatti un valido supporto nella creazione di un equilibrio interiore, dell’utilizzo e della valorizzazione di tutte le risorse psico-fisiche dell’individuo: tutti ce la possiamo fare, se sappiamo come e quando utilizzare al meglio le nostre risorse, anche quelle che non sappiamo di possedere. Anche per questo abbiamo apprezzato la “salvezza” del Dipartimento di Psicologia delle cure primarie, grazie al voto di qualche giorno fa del Consiglio regionale della Sardegna”.

Il convegno sarà coordinato da Alessandro Poddesu, consigliere OPS, psicologo psicoterapeuta

e prevede le relazioni di Marco Guicciardi, Docente di Psicologia Università di Cagliari; Roberta Vacca, psicologa e Formatrice; Francesca Scalas, docente di Psicologia Università di Cagliari; Silvia Sidoni, psicologa psicoterapeuta; Manolo Cattari, psicologo psicoterapeuta. L’evento, gratuito, è aperto a tutti, nel rispetto delle norme anticovid, per un limite massimo di 50 persone, provviste di green pass e previa iscrizione. E’ prevista inoltre la diretta su YOUTUBE sul canale Ordine degli Psicologi della Sardegna, sul sito https://www.psicosardegna.it.

È prevista la consegna di una carta ECM a tutti gli/le iscritti/e dell’Ordine degli Psicologi della Sardegna partecipanti all’evento. Per Info e prenotazioni: ordine@psicosardegna.it • 070 655 591