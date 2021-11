Servizio 118, Vallascas: Carenza di organico e turni estenuanti

Cagliari

, 16

nov

.

–

“Tra carenza di personale, turni estenuanti e mezzi inadeguati, sono ormai insostenibili le condizioni di lavoro degli operatori del 118 in Sardegna. Una situazione grave che rischia di ripercuotersi negativamente sulla stessa offerta sanitaria in un contesto nel quale il servizio in molti casi deve sopperire al venire meno della medicina del territorio nelle zone interne dell’Isola”.