Serramanna. Guida senza patente: denunciato dai carabinieri un 36enne

Ieri a Serramanna, i carabinieri della locale Stazione hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per guida senza patente poiché mai conseguita, un 36enne del luogo, disoccupato con precedenti denunce a carico.

L’uomo era stato fermato nel corso di un posto di controllo dell’Arma mentre si trovava alla guida di un’Alfa Romeo di proprietà della sorella.

I militari già sapevano che l’uomo non era fornito di patente, poichè non l’aveva mai conseguita e dunque procedevano a colpo sicuro.

L’autoveicolo è stato sottoposto a sequestro anche per mancanza di copertura assicurativa.

Le autorità amministrativa e giudiziaria state informate per gli aspetti di relativa competenza.