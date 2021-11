Seconda serata del festival letterario “Neanche gli Dei”

Lo scrittore Giorgio Binnella, il giornalista e scrittore Luca Pakarov

Seconda serata, domani (venerdì 19) a Cagliari, di Neanche gli Dei, il festival letterario e di incontri in programma fino a domenica 21 al Palazzo Siotto, in via dei Genovesi, nel quartiere storico di Castello.

Organizzata dalla cooperativa Vox Day, la manifestazione si presenta in questa sua prima edizione sotto il titolo “Voci e parole oltre il confine” e con un programma che spazia dalla letteratura all’economia, dal sociale alla psicologia, alla musica, attraverso incontri e contributi di ospiti provenienti da ambiti culturali differenti.

Il programma di ciascuna delle quattro serate si riconosce nel segno di un tema specifico, evocato da un’intestazione di volta in volta diversa. “Le stagioni dell’anima” è quella che connota e suggerisce le coordinate entro cui si snoderà il programma di domani venerdì 19.

Si entra in tema alle 18 con Giorgio Binnella, scrittore, sceneggiatore, docente di scrittura e presidente dell’associazione Creative Writers Italia: nel suo romanzo “Le ombre dentro” (Efesto, 2020), ambientato nell’Italia del secondo dopoguerra, il protagonista costruisce un prodigioso macchinario che afferma di essere in grado di sconfiggere le turbe psichiche.

Altre ombre, quelle della detenzione carceraria, saranno evocate nel proseguimento della serata: alle 19 il giornalista e scrittore Luca Pakarov (il Manifesto, Rolling Stone, CTRL, Linus, The Towner) e il musicista e cantante Pierpaolo Capovilla (One Dimensional Man, Teatro degli Orrori), dialogheranno su “Finché galera non ci separi”, una raccolta di poesie di Emidio Paolucci, detenuto nel carcere di Pescara, pubblicata due anni fa da Haze / Auditorium Edizioni su un libro corredato da un cd.

Grazie a Luca Pakarov (sue la curatela e l’introduzione), che ha avviato il progetto dopo i primi contatti con l’autore, una ventina di queste poesie sono state lette e interpretate da Pierpaolo Capovilla e consegnate alle tracce del cd con musiche originali di Paki Zennaro.

Un’opera che fa entrare simbolicamente in carcere, attraverso una narrazione che svela le solitudini, i rammarichi, le nostalgie, le ossessioni della detenzione, di cui Capovilla leggerà alcune pagine in conclusione di serata.

L’ingresso a tutti gli appuntamenti del festival è gratuito, ma è consigliata la prenotazione tramite il link https://bit.ly/31BJBeR oppure contattando Vox Day al numero 070840345 o via mail all’indirizzo info@voxday.com.

L’ingresso è aperto anche a chi fosse sprovvisto di green pass: si potrà infatti avere il proprio tampone rapido gratuito e certificato da personale sanitario qualificato all’ingresso del festival.

La prima edizione di Neanche gli Dei è organizzata dalla cooperativa Vox Day con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna (Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport) e del Comune di Cagliari (Assessorato alla Cultura).