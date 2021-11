Scuola: Mura (Pd), “Sostenere i Sindaci nella gestione risorse PNRR”

La presidente della commissione Lavoro della Camera Romina Mura (Pd) si è espressa nel merito del rilancio della Sardegna mediante fondi del PNRR, a seguito della conferenza stampa di oggi con oggetto la presentazione dei primi bandi per il settore istruzione, pari a 5,2 miliardi.

“Le risorse europee per le scuole del Paese e in particolare della Sardegna sono un’importantissima occasione per dare una positiva scossa a tutto il sistema dell’educazione e dell’istruzione regionale. Ora anche chi si era battuto contro il ricorso ai fondi europei vede il beneficio e corre a metterci il cappello. Giusto ricordarsi dei sindaci ma solo se non li abbandoniamo, perché non possono fare magie se non hanno personale e uffici comunali adeguati per spendere le risorse : devono essere supportati nella fase di spesa”.