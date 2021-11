Sassari: corso di aggiornamento dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia

L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Sassari ha organizzato un corso di aggiornamento dal titolo:

“La Pandemia Covid: aspetti legali e giuridici”

che si terrà venerdì 27 novembre alle ore 9.00 a Sassari, presso il Cine-teatro Astra, in corso Francesco Cossiga 5.

Gli interessati potranno iscriversi da giovedì 12 novembre, on line, accedendo al sito dell’Ordine e collegandosi al relativo link.

Il corso è limitato a 100 partecipanti e sono validi per i crediti formativi dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

Responsabile scientifico del corso il dott. Salvatore Lorenzoni.

Saranno affrontate le tematiche del servizio sanitario nazionale e regionale, a carattere urgente e/o straordinario, individuate dalla Commissione nazionale per la formazione continua delle regioni/province autonome, per far fronte a specifiche emergenze sanitarie.