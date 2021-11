GDF Sassari: controlli antidroga negli istituti scolastici della Gallura

Sono stati programmati d’intesa con il Procuratore della Repubblica servizi mirati di controllo con l’impiego di unità cinofile antidroga in alcune scuole superiori, aderendo, in tal modo, anche alle richieste pervenute in tal senso dai competenti dirigenti scolastici.

Le unità antidroga del Gruppo di Olbia delle Fiamme Gialle, supportati da quelle dell’omologo Reparto di Sassari, hanno effettuato congiuntamente degli interventi in due istituti scolastici di Olbia e Arzachena, controllando classi e studenti con l’impiego dei cani specializzati nella ricerca di sostanze stupefacenti.

Nel corso delle operazioni hanno rinvenuto e sequestrato complessivamente circa 100 grammi di sostanza stupefacente e un bilancino di precisione. Il quantitativo di droga sequestrata appare ingente tenuto conto che l’intervento ha riguardato siti scolastici.

Uno studente, trovato in possesso di circa 80 grammi di marijuana e di un bilancino di precisione è stato tratto in arresto in flagranza di reato, e su di lui pende l’accusa di detenzione di stupefacenti finalizzata allo spaccio con l’aggravante di essere stato sorpreso all’interno di una scuola.

Il predetto, su disposizione del Pubblico Ministero, è stato accompagnato presso il Centro di Prima Accoglienza a disposizione dell’A.G.

Un secondo studente, trovato in possesso di circa 9 grammi di stupefacente è stato deferito all’A.G. minorile in stato di libertà.

Ad altri due studenti è stata contestata in via amministrativa la detenzione di stupefacenti per uso personale, con conseguente segnalazione alla Prefettura di Sassari.

I controlli antidroga sopra descritti hanno suscitato non solo la curiosità ma anche l’approvazione di studenti e corpo docente degli istituti interessati.

Nelle prossime settimane i servizi della specie saranno replicati ed estesi ad altre realtà scolastiche in tutto il territorio della provincia.