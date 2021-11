Sassari, al Teatro Verdi “Voci di Donna”

Dopo il successo dei primi 2 appuntamenti prosegue al Verdi “Voci di Donna”, sul palco sabato 27 novembre Elisa Carta

Grande successo per i primi 2 appuntamenti di “Voci di Donna” che hanno visto sul palco del Verdi Ambra Pintore in “Terre del ritorno” e il mix di energia e poesia di “Cantautrici” con Rossana Casale, Grazia Di Michele e Mariella Nava. La rassegna prosegue, sabato 27 novembre alle 21 con Elisa Carta e il suo “S’incontru”.

La cantante di formazione jazzistica e di musica cubana ha avuto esperienze in Sardegna, fuori dall’isola e a Parigi, dove ha approfondito lo studio del canto moderno. Finalista del concorso per i nuovi talenti del jazz italiano “Chicco Bettinardi” al Piacenza Jazz Festival, ha partecipato a diverse trasmissioni televisive e radiofoniche regionali e nazionali. L’Unità l’ha definita “una creatura al di fuori di qualsiasi meccanismo”.

La giovane artista sarda sta quindi percorrendo con successo la strada del mondo dello spettacolo. Il suo album d’esordio “S’incontru”, che dà il titolo al concerto, prende spunto dalle tradizioni dell’isola per poi spaziare in un più ampio concetto di incontro come ponte tra i popoli e le loro musiche.

A chiudere il cartellone, lunedì 29 novembre, è l’attesissimo spettacolo di Tosca “Morabeza in teatro”.

Tutti gli spettacoli hanno inizio alle 21

Ingresso ai singoli spettacoli € 10,00 per Tosca € 18,00

Abbonamento per tutta la rassegna € 30,00.

Prevendita Teatro Verdi (lun-ven ore 17-20) Online www.teatroeomusica.it

Come da normativa vigente per l’ingresso a teatro è necessario esibire il green pass