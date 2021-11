“Sardegna laboratorio del Green Deal”: la conferenza di Legambiente

Dopo la COP 26 di Glasgow Legambiente Sardegna, in

collaborazione con l’Università di Cagliari promuove la conferenza: “La transizione energetica non è più rinviabile – La Sardegna laboratorio nazionale del Green Deal”.

Cagliari – Lunedì 15 novembre

Aula Magna della Facoltà di Ingegneria e Architettura, Via Marengo 2

Link per seguire a distanza.

Il Programma

Ore 9:00—13:30 Prima parte: “La transizione energetica necessaria e urgente”

Presiedono: Giorgio Querzoli DICAAR—UniCA e Marta Battaglia, Direttrice Legambiente Sardegna.

Saluti

Fabrizio Pilo, Prorettore per il territorio e innovazione, Università di Cagliari

Daniele Cocco, Presidente della Facoltà di Ingegneria e Architettura, UniCA

Annalisa Colombu, Presidente Legambiente Sardegna

Anita Pili, Assessora Regionale Industria;

Paolo Truzzu, Sindaco di Cagliari e Città Metropolitana di Cagliari

Relazioni Introduttive

Scenari energetici per il futuro della Sardegna: Vincenzo Tiana, Legambiente Sardegna.

Il mondo dopo Glasgow: Edoardo Zanchini, Vicepresidente nazionale Legambiente

Interventi:

La Sardegna e il triangolo dell’elettricità: Fabrizio Pilo, Prorettore per il territorio e

l’innovazione, UniCA.

Direzioni della transizione: per un atlante dell’energia rinnovabile: Giorgio Querzoli, DICAAR—UNICA, Legambiente Sardegna.

I paesaggi dell’energia: Giorgio Peghin, DICAAR—UniCA e Laura Zampieri, IUAV.

L’accumulo energetico elemento chiave per la transizione: Alfonso Damiano, DIEE—UniCA.

L’energia più pulita è quella che non si consuma: la Renovation Wave Strategy dell’U.E. per il Patrimonio edilizio, Antonello Sanna e Giuseppe Desogus, DICAAR—UniCA.

La transizione energetica nella mobilità: Gianfranco Fancello, DICAAR—UniCA.

Il progetto Sardegna Smart Island: Fabrizio Iaccarino, Responsabile Sostenibilità e Affari

Istituzionali Enel Italia.

La posizione del coordinamento Free per promuovere le FER: Livio de Santoli, Presidente

Coordinamento Free.

La risorsa del vento nella transizione energetica: opportunità e criticità da superare: Simone Togni, Presidente ANEV.

Le Comunità Energetiche: Carmelo Spada responsabile regionale WWF

Dibattito.

ore 13:30 Buffet

ore 15:00 — 18:00 Seconda Parte: La Sardegna regione pilota dell’energia

rinnovabile

Coordinano: Marta Battaglia Direttrice Legambiente Sardegna e Giorgio Querzoli DICAAR—UniCA.

Sessioni tematiche: fotovoltaico.

Il ruolo del fotovoltaico per la decarbonizzazione della Sardegna: Paolo Rocco Viscontini,

Presidente Italia Solare.

Ruolo e potenzialità dell’agrivoltaico: Damiano Di Simine, Responsabile suolo Legambiente

Nazionale.

Interventi delle Associazioni: CIA, Coldiretti, Confagricoltura, Copagri e di aziende del settore: Lightsource bp Eolico.

Interventi delle aziende del settore: ENEL, ERG, FRI EL , Sardaeolica , IVPC , Sorgenia,

Interventi dei sindaci interessati.

Sessioni tematiche: Biometano

Intervengono:

Aldo Muntoni, DICAAR—UniCA

Andrea Minutolo, Responsabile Scientifico Legambiente

Rosella Manconi, Legambiente Sardegna

Trasporto pubblico sostenibile

La decarbonizzazione nel trasporto pubblico a Cagliari: Bruno Useli, Direttore Generale CTM

ore 18 Conclusioni.

Ai sensi del Regolamento per la formazione continua, agli ingegneri che parteciperanno al convegno saranno rilasciati 2 CFP per la mattina e 1 CFP per il pomeriggio.