Sanluri: fermato per guida in stato di ebbrezza un 39enne di Serramanna

Ieri a Sanluri i carabinieri hanno deferito per guida in stato di ebbrezza alcolica un 39enne di Serramanna.

Gli operanti sono intervenuti su richiesta pervenuta al 112 per un sinistro senza feriti occorso a Serramanna nella tarda serata quando, lungo il Corso Italia all’altezza del civico 12, da solo a bordo di una Ford Fiesta, il conducente ha perso il controllo dell’auto, andando a impattare contro una FIAT Bravo, era regolarmente parcheggiata a lato carreggiata e di proprietà di un 37enne operaio del luogo.

Gli immediati accertamenti etilometrici compiuti dai militari hanno consentito di riscontrare la positività dell’uomo per alcolemia pari a 1.84 g/l. Per fortuna non si è registrato nessun ferito e non è stata interrotta la viabilità della strada.

Al termine dell’impatto i due veicoli sono rimasti entrambi a terra ,la Ford è stata infatti rimossa da soccorso stradale autorizzato.

I documenti dell’uomo risultavano essere in regola, la patente guida gli è stata ritirata. La Procura della Repubblica e la Prefettura sono state informate per gli aspetti di rispettiva competenza.