San Vero Milis, ritornano gli eventi di “Pescatori di Borghi”

Il 13 e 14 novembre a San Vero Milis ritorna Pescatori di Borghi: due giorni articolati in ben dodici appuntamenti con degustazioni, momenti culturali, escursioni e laboratori. Da venerdì 11 a sabato 14 in programma gli educational tour per promuovere la destinazione #westcoastSardegna, le eccellenze del territorio, a partire dai borghi e dalle comunità di pesca.

ORISTANO – Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento con Pescatori di Borghi, il progetto organizzato dal Flag Pescando della Sardegna Centro Occidentale con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna e della Fondazione di Sardegna, in collaborazione con il comune di San Vero Melis, il Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca e Visit WestcoastSardegna.

L’evento, articolato in due giornate e in ben dodici appuntamenti (degustazioni, momenti culturali, escursioni e laboratori), si svolgerà sabato 13 e domenica 14 novembre a San Vero Milis nelle località di Su Pallosu, Is Benas, Putzu Idu e Mandriola.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di valorizzare il ruolo dei pescatori, sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della piccola pesca, nonché promuovere il territorio e accrescere l’attrattività dello stesso. Le attività saranno realizzate attraverso il diretto coinvolgimento della comunità locale e delle cooperative di pesca insediate nella Marina. In ogni giornata, a turno, ognuna le cooperative di pescatori insediate nella Marina, in collaborazione con la Proloco di San Vero Milis, proporrà ai visitatori un piatto tipico a base di pesce. Saranno inoltre organizzate attività di pescaturismo.

“I paesaggi di pesca costituiscono uno straordinario fattore competitivo del nostro territorio”, afferma Alessandro Murana, Presidente del Flag Pescando, “sono attrattori turistici naturali, che integrano saperi antichi, innovazione e manutenzione del territorio. La piccola pesca dei nostri territori, oltre a offrire eccellenze produttive di rinomato pregio, pratica la sostenibilità e ambisce ad essere elemento nodale per attivare i turismi del ben vivere: escursionismo, turismo esperienziale, turismo sportivo”.

Nella giornata di sabato 13 novembre è in programma un convegno sull’importanza della piccola pesca per il territorio, nonché sulle minacce per la sostenibilità ambientale ed economica del settore e sull’importanza di un approccio etico come consumatori, con la partecipazione di rappresentanti politici e sindacali, delle imprese e delle associazioni del territorio.

In parallelo con questi eventi si svolgeranno (12 -14 novembre) gli educational tour per promuovere le eccellenze ittiche del territorio.

IL PROGRAMMA DI PESCATORI DI BORGHI

sabato 13 novembre – ore 10:00 – Su Pallosu

Escursione di pescaturismo

a cura dei pescatori della Marina di San Vero Milis

sabato 13 novembre – ore 10:00 – Mandriola

Pesca e antichi sentieri – Laboratorio di educazione ambientale

con la partecipazione dell’Istituto Comprensivo di San Vero Milis

sabato 13 novembre – ore 11:00 – Mandriola

Viva la piccola pesca!

Convegno con Giorgio Mastino (giornalista), Gabriella Murgia (assessore della Regione Autonoma della Sardegna), Sandro Murana (presidente del Flag Sardegna), Mauro Steri (Legacoop Sardegna)

sabato 13 novembre – ore 16:00 – Is Benas

The Post Piano Session – Concerto al tramonto

con Davide “Boosta” Dileo (Subsonica) – Closing act: Chiara Effe

sabato 13 novembre – ore 18:00 – Is Benas

Una cooperativa, un piatto: sa merca

a cura della Cooperativa dei Pescatori Is Benas

domenica 14 novembre – ore 10:00 – Su Pallosu

Escursione di pescaturismo

a cura dei pescatori della Marina di San Vero Milis

domenica 14 novembre – ore 10:00 – Su Pallosu

Tra antiche tonnare e tavoli in mare

escursione in kayak a cura di Alea Ambiente

domenica 14 novembre – ore 13:00 – Su Pallosu

Una cooperativa, un piatto: sa burrida

a cura della Cooperativa di Pescatori Su Pallosu

domenica 14 novembre – ore 15:00 – Capo Mannu

Torri e falesie – Da Capo Mannu a Su Pallosu

trekking a cura di Alea Ambiente

sabato 13 novembre – ore 16:00 – Su Pallosu

Memorie del Mare – Reading letterario al tramonto

con Giacomo Casti e Frantziscu Medda – Closing act: WhiteFang

IL PROGRAMMA DEGLI EDUCATIONAL TOUR

Venerdì 12 novembre 2021

ore 9-15: escursione di pescaturismo con pranzo a bordo

oppure in caso di maltempo

ore 9-12: trekking alla Miniera di Ingurtosu, Pozzo Gal, Museo della Miniera

ore 12:30: pranzo c/o agriturismo Sciopadroxiu

ore 14:45: trasferimento a Marceddì

ore 16-18: visita guidata alla laguna di Marceddì

ore 18: saluti istituzionali e apericena c/o ristorante Da Lucio

ore 20: trasferimento a San Vero Milis (c/o Agriturismo Mulinu Betzu)

Sabato 13 novembre 2021

ore 9-11: visita al sito archeologico di Tharros

ore 11-12: saluti istituzionali e visita al Museo Civico (statue di Mont’e Prama)

ore 13: pranzo c/o Peschiera di Mar’e Pontis

ore 16-19: saluti istituzionali e concerto al tramonto a Is Benas

ore 19: degustazione cooperativa dei pescatori Is Benas

ore 21: rientro c/o agriturismo Mulinu Betzu a San Vero Milis

Domenica 14 novembre 2021

ore 10-12: escursione in kayak o – in caso di maltempo – trekking “torri e falesie”

ore 13-14: degustazione cooperativa dei pescatori Su Pallosu

ore 15: rientro in hotel e trasferimento in aeroporto