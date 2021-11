Samugheo: ultimi appuntamenti per “Tè con Autore”

Giunge alle battute finali l’iniziativa del Comune di Samugheo e della Biblioteca Comunale “Tè con Autore”, che ha visto i lettori cimentarsi nella lettura di una serie di libri proposti per l’estate, con contest successivo. Il contest prevedeva la scelta dell’autore con cui ciascuno avrebbe voluto prendere il tè, con la possibilità di votare mediante social o lasciando un bigliettino nella cassetta predisposta in biblioteca.

Il contest è stato molto partecipato e diverse decine di persone hanno voluto indicare le loro preferenze.

Gli autori più votati sono stati Piergiorgio Pulixi e Cristina Caboni, che saranno ospiti della biblioteca, rispettivamente il 3 e il 10 dicembre alle ore 17.

Sarà un’occasione per scambiare due chiacchere in maniera informale con due scrittori sardi affermati anche in campo internazionale e per presentare le loro ultime fatiche: il 3 dicembre verrà proposto il libro di Piergiorgio Pulixi “Per Mia Colpa”, il 10 sarà la volta del romanzo “La Ragazza dei Colori” di Cristina Caboni.

Dialogheranno con gli autori Maria Giuseppina Loi, docente di Lingua e Letteratura Italiana e Carla Cocco, docente di Lingua e Letteratura Inglese, nonché appassionate lettrici degli scrittori ospiti.

Le letture saranno curate da Cinzia Flore, Giovanna Meloni, Martina Mugheddu e Roberta Orrù.

Col rito del tè si vuole, inoltre, aprire una finestra sul mondo: durante gli incontri si avrà la possibilità di degustare una selezione di miscele eque e solidali provenienti da varie parti del pianeta.

Gli eventi si svolgeranno secondo la normativa anticovid e si potrà partecipare con esibizione del green pass.