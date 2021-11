“S/COPPIA”, di scena unioni in-civili, poliamore e triangoli.

Al Cine teatro Astra arriva Gaia De Laurentiis con lo spettacolo “S/COPPIA” d-istruzioni per l’uso con Gaia De Laurentiis, Gino Auriuso, Riccardo Bàrbera, regia di Paolo Pasquini.

Prosegue al nuovo Cine Teatro Astra l’appuntamento annuale con la XXXI edizione del “Festival Etnia e Teatralità” organizzato dalla Compagnia Teatro Sassari, con il patrocinio del Comune di Sassari e della Regione Sardegna.

Sul palco sabato 27 novembre alle 21 salirà Gaia De Laurentiis volto amatissimo dal pubblico, interprete dello spettacolo “S/COPPIA d-istruzioni per l’uso” per la regia di Paolo Pasquini. Lui, lei, l’altro, l’altra, il suocero, la suocera, unioni civili, incivili, triangolari, poligonali, poligamiche, poli-amorose sono gli ingredienti di uno spettacolo campione d’incassi che ha conquistato il pubblico di tutt’Italia.

La fedeltà, la forma-coppia, le sue debolezze e le sue forze vengono affrontate in un trasvolata lungo i secoli, dalle basi biologiche dei legami riproduttivi fino alle nuove forme relazionali in via di esplorazione nelle ultime generazioni.

Gaia De Laurentiis, Gino Auriuso e Riccardo Bàrbera sono i protagonisti di questa indagine divertita ed insieme semiseria sulle origini e i destini (incerti?) della forma più misteriosa, potente, instabile e duratura di rapporto umano: la coppia. All’interno della storia emergono le vicende di coppie celebri, anomale, di “frontiera”, sketch radiofonici e televisivi, scene dal grande cinema, Tacito, la sconvolgente novella di Madonna Filippa dal Decameron di Boccaccio, e poi Il diario di Adamo ed Eva di Twain, e ancora Guareschi, Eduardo, Benni.

Info

Ingresso ai singoli spettacoli intero € 12,00 – ridotto (under 12 e over 65) € 10,00

Abbonamento intero € 72,00 ridotto € 60,00.

Come da normativa vigente per l’ingresso a teatro è necessario esibire il green pass