Rotaract – Sardegna e Sicilia a confronto su archeologia e comunicazione

Il Rotaract Club Oristano insieme al Rotaract Club Terralbese e al Rotaract Club Nicosia, rispettivamente patrocinati dai Comuni di Oristano, Terralba e Cerami – provincia di Enna, Sicilia – sono lieti di invitarVi all’evento Sa Sardigna scuntra ‘a Sicilia Archeologia e Comunicazione dalle stelle alle…

L’evento, previsto per sabato 13 novembre 2021 alle ore 15:00, si terrà in modalità mista. Sarà possibile

partecipare in presenza, ad Oristano, presso l’Hospitalis Sancti Antoni, Cerami Aula Consiliare, o da remoto collegandosi direttamente alla diretta, condivisa in streaming su Facebook tramite le pagine dei tre Rotaract Club coinvolti nell’organizzazione.

I Rotaract Club, in questa occasione, combinando l’impegno di giovani provenienti da regioni diverse daranno vita ad un interessante incontro che affronterà temi estremamente rilevanti per la nostra comunità: archeologia, valorizzazione dei beni culturali e sviluppo turistico del territorio saranno solo alcuni dei temi che verranno trattati. Le due maggiori isole italiane, caratterizzate da molta storia e cultura, saranno messe a confronto per scoprire affinità e analogie.

Saranno in tutto nove i relatori che accompagneranno il pubblico durante un pomeriggio all’insegna della cultura. Tra esperti di archeoastronomia, archeologi, docenti specializzati in comunicazione e marketing non mancherà la diversità di punti di vista, e tutti insieme porteranno i presenti alla scoperta del sito Nuragico di Santa Cristina in Paulilatino e le recenti scoperte archeologiche nel Comune di Cerami.

Ricordiamo che per partecipare in loco, sarà necessario mostrare il Green Pass, mentre per seguire online non sarà richiesta alcuna registrazione.