Ripartono le presentazioni di “Autori al MuA”

Con novembre ripartiamo con Autori al MuA, presentazione di racconti e di scrittori.

Giovedì 4 novembre alle 18:30 sarà ospite del MuA Michele Atzori, noto anche come dott. Drer, che ci racconterà il suo primo libro GIORNATA AVARA. A dialogare con l’autore Isabella Atzeni e Benigno Moi.

Il libro é composto da venticinque racconti autobiografici nei quali l’autore va avanti e indietro nel tempo e nello spazio, senza perdere mai il filo rosso che caratterizza ognuno di essi. Uffici e palchi, set cinematografici e manifestazioni, spiagge e birrerie, storie urbane, feste di paese e capitali europee: l’ambientazione cambia più volte all’interno dello stesso racconto, ma poi si ritorna sempre al punto di partenza. Si scorre negli anni, tra emigrazione, oltre un ventennio di battaglie popolari contro l’occupazione militare, le ingiustizie sociali, manifestazioni e musica. E quindi la banda Dr. Drer & CRC posse, una delle più longeve nella storia musicale isolana.

In mezzo, una lunga serie di lavori a termine che portano l’autore a cambiare casa infinite volte e compiere bizzarri giri dell’Europa per sopperire alla storica mancanza di collegamenti decenti tra l’Isola e il vecchio continente. Il personaggio principale é proprio lo sfondo sociale e culturale nel quale questi racconti vivono, la Sardegna di questi ultimi decenni. Gli aneddoti personali autoironici sono un pretesto per raccontare una storia più grande, quella della Sardegna recente e dei movimenti che cercano di opporsi allo sfruttamento della terra e delle comunità.

advertisement

Con i racconti si intreccia anche la musica. L’autore, che é anche musicista ed autore di canzoni, cita negli scritti gli episodi che raccontano i momenti collettivi che hanno ispirato proprio alcuni di quei testi. La lingua principale é l’italiano, l’italiano parlato a Cagliari, a volte lingua gergale o che talvolta risente della costruzione grammaticale della lingua sarda, la quale, per quanto sia utilizzata pochissimo in questo libro, é anch’essa, per una serie di motivi, protagonista di parecchi racconti. Racconti solo in apparenza leggeri, quelli di Michele Atzori noto Dr. Drer, che svela con semplicità le infinite contraddizioni della nostra terra. Racconti leggeri, tra ilarità, commozione e qualche volta rabbia. Ma che in alcuni casi provano a sfiorare sociologia cultura e storia, cercando con l’evidenza del racconto di distruggere la lunga sequenza di luoghi comuni su noi sardi dei quali noi stessi spesso ci cibiamo.

L’AUTORE

Michele Atzori, noto anche come Dr. Drer, é lavoratore del terziario dal 1991 e musicista indipendente. Cagliaritano, classe 1967, vive tra Parigi e la Sardegna. Da una decina di anni anche operatore culturale (laboratori linguistici, docente in corsi POF, coordinatore di progetti). All’attivo ha sei cd, parecchi singoli e mezzo migliaio di concerti tra l’Isola e il vecchio continente. Operatore della lingua sarda, é alla sua prima pubblicazione cartacea. Dal 2019 attore cinematografico nel film L’Agnello di Mario Piredda.

Giovedì 4 novembre ore 18:30 presso il Museo civico di Via Colletta n°20 a Sinnai.