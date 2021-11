Reggio Emilia – Per il Cagliari un pari che sta stretto: 2 – 2 contro il Sassuolo

REGGIO EMILIA – Il Cagliari esce dal Mapei Stadium, nella 13esima di andata del campionato, con un 2 – 2 prezioso (grazie alle reti targate Keita e Joao Pedro per i sardi, Scamacca e Berardi per i padroni di casa) accompagnato da un bel po’ di rimpianti. Un pari che va stretto alla squadra di Mazzarri, apparsa in netta ripresa rispetto alle ultime uscite. I rossoblù si schierano con il classico 4 – 4 – 2 con Cragno a difesa dei pali, Bellanova, Ceppitelli, Carboni, Lykogiannis in difesa; Zappa, Marin, Grassi, Nandez sulla mediana; Joao Pedro e Keita per cercare le sortite offensive. Per i neroverdi i pericoli maggiori si chiamano Berardi, Scamacca e Raspadori. L’inizio è deciso da parte degli emiliani, con Cragno che stoppa Frattesi e Scamacca che spreca a due passi dalla porta isolana. Al 28′ è Consigli a bloccare un tiro al volo di Bellanova. Passano tre giri di lancette, con Ceppitelli che su corner centra la traversa su stacco imperioso. Al 38′ Berardi serve Scamacca che buca Cragno per il vantaggio degli uomini di Dionisi. La reazione del Cagliari è immediata: Nandez dalla destra scodella al centro e Keita si inventa un numero acrobatico per un pari da urlo. La ripresa è ancora scoppiettante. Al 52′ Frattesi viene steso da Lykogiannis, l’arbitro Baroni indica il dischetto, Berardi è implacabile per il vantaggio. Il Cagliari non ci sta e si catapulta in avanti. Frattesi commette fallo su Joao Pedro. Ancora penalty, stavolta per gli isolani. E il capitano rossoblù spiazza Consigli. Nei minuti finali i sardi si spingono in attacco, con l’occasione più nitida ancora sui piedi di Joao Pedro che però non riesce nell’impresa. E’ un pareggio comunque utile agli isolani per interrompere la striscia negativa e riprendere il percorso verso la salvezza.

Luciano Pirroni

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Ayhan, Ferrari, Rogerio (40′ st Kyriakopoulos); Frattesi, Maxime Lopez, Traore (40′ st Matheus Henrique); Berardi, Scamacca (28′ st Defrel), Raspadori (45′ st Muldur). Allenatore: Alessio Dionisi

CAGLIARI (4-4-2): Cragno, Bellanova, Ceppitelli, Carboni, Lykogiannis; Zappa (33′ st Caceres), Marin (38′ st Oliva), Grassi (33′ st Deiola), Nandez; Joao Pedro, Keita (38′ st Pavoletti). Allenatore: Walter Mazzarri

advertisement

ARBITRO: Baroni di Firenze

RETI: 37′ pt Scamacca, 39′ pr Keita. Nella ripresa al 52′ Berardi su rigore, 56′ Joao Pedro su rigore