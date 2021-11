Reggio Emilia – I rimpianti di Mazzarri: “Nei minuti finali potevamo colpire”

REGGIO EMILIA – Il Cagliari conquista u pari prezioso al Mapei Stadium, ma con la consapevolezza di aver messo in campo una prestazione di livello. Walter Mazzarri analizzato il lunch match mostrando rammarico per i minuti conclusivi. “Abbiamo fatto una buona gara, nel finale potevamo vincere se fossimo stati più precisi. Loro hanno iniziato meglio, una partita equilibrata con tante palle gol. Noi dovevamo interrompere la striscia di sconfitte per stare più tranquilli, raccogliere punti. Potevamo fare qualcosa in più perché il Sassuolo quando si difende, come noi, va in difficoltà”. A segno ancora i gemelli del gol, Keita e Joao Pedro: “L’esultanza del senegalese? Loro vanno tutti molto d’accordo, se voi vedete un anima in campo questa è congeniale col carattere dei giocatori. C’è bisogno di tranquillità al momento, i ragazzi giovani fanno errori in buona fede. L’atteggiamento che si vede è garanzia del carattere dei giocatori, persone serie – spiega il trainer isolano, che si sofferma anche sul portiere – Cragno? In due/tre occasioni è stato bravo. Forse la nazionale lo ha aiutato. Lui è uno sensibile, ragiona sugli errori e sui gol che incassa la squadra. Si è lavorato sulla testa e siamo contenti”. Alessio Dionisi non ha dubbi: “Sono arrabbiato molto per il secondo perché abbiamo concesso un rigore su un errore nostro. Sulla prestazione ho poco da dire: abbiamo creato, fatto la partita. Non possono finire 2-2 queste partite, altrimenti abbiamo sbagliato qualcosa”.

Luciano Pirroni