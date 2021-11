Recital pianistico di Maria Lucia Costa al Museo Diocesano Arborense

Domenica 28 novembre alle ore 18.00, presso la Sala “San Pio X” del Museo Diocesano Arborense, si terrà il sedicesimo appuntamento della 47^ Stagione Concertistica 2021 dell’Ente Concerti “Alba Pani Passino” con il Recital pianistico di Maria Lucia Costa.

Il recital vuole essere un percorso attraverso temi che riguardano il viaggio della musica, il viaggio della vita ed il viaggio che il pubblico è invitato a fare insieme all’interprete.

La scelta dei brani come la fantasia di Mozart e via discorrendo Schubert, l ‘op. 116 Brahms, la prima ballata di Chopin fino ad Ennio Porrino sono strettamente legati al percorso di vita della pianista che condurrà l’ascoltatore in un viaggio attraverso le tappe fondamentali che i diversi momenti musicali accompagneranno.

Un recital che coglie gli aspetti salienti di una pianista poliedrica ed entusiasta che fa della musica uno strumento di aggregazione, arricchendo il nostro vissuto con sensazioni ed emozioni.

Il concerto è organizzato in collaborazione con il Museo Diocesano Arborense. Con il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna, del Ministero della Cultura e della Fondazione di Sardegna.

Prezzo dei biglietti: Intero: € 8,00 – Soci e Under 18: € 5,00 – CONSIGLIATA LA PRENOTAZIONE

Info utili: Vi consigliamo, in osservanza alle norme anti assembramento e per potervi accogliere in totale sicurezza, di arrivare con almeno 30 minuti di anticipo.

N.B. L’ingresso sarà consentito SOLO a coloro che esibiranno all’ingresso il GREEN PASS o il risultato negativo di un test (molecolare o antigenico) effettuato entro le 48 ore precedenti allo spettacolo.

Biglietteria: dalle ore 17.00 al Museo Diocesano Arborense.