Rassegna Internazionale Organistica, Ugo Spanu in concerto ad Alghero

Sabato 6 novembre alle 20,30 nella cattedrale di Santa Maria un nuovo evento dedicato alla musica per organo con il musicista Ugo Spanu.

Prosegue con nuovi e apprezzati eventi la XXI edizione della Rassegna Internazionale Organistica. Il prossimo concerto è fissato per sabato 6 novembre alle 20,30 nella cattedrale di Santa Maria Immacolata ad Alghero. Protagonista sarà Ugo Spanu, organista e compositore sassarese, ideatore della kermesse e artefice, con il sostegno della Diocesi e dei Beni Culturali, del ripristino dello strumento a canne Mascioni del 1935, sul quale eseguirà brani di Collu, Boëly, Petrali, Capocci, Mascagni, Estrada e Bovet. La Rassegna Internazionale è organizzata dall’associazione Arte in Musica nell’ambito della programmazione del Festival del Mediterraneo, con il patrocinio del Ministero della Cultura, della Regione Sardegna – Assessorato alla Pubblica Istruzione Beni Culturali Spettacolo e Sport, della Presidenza del Consiglio regionale, della Fondazione di Sardegna, della Fondazione Alghero e del Comune di Alghero.

Il programma

di Riccardo Collu Die Verwandlung – Poemetto sinfonico dal racconto “La metamorfosi” di Franz Kafka, di Alexandre Pierre François Boëly Fantasia et Fuga in Si b magg. op. 18 n. 6, di Vincenzo Antonio Petrali Adagio per l’Elevazione in mi b magg. e Sonata finale in re magg. dalla Messa solenne in fa magg., di Filippo Capocci Offertorio in si b magg. e Scherzo in re magg., di Pietro Mascagni l’Intermezzo dalla Cavalleria Rusticana, di Jesùs Estrada Procesión y Saeta e di Guy Bovet Salamanca dai Trois préludes hambourgeois.

All’ingresso e durante il concerto saranno osservate le prescrizioni sanitarie anti covid.

Bio

Ugo Spanu si è diplomato brillantemente in Organo, in Armonia, Contrappunto, Fuga e Composizione presso il Conservatorio “L. Canepa” di Sassari ed in Musica Corale e Direzione di Coro presso il Conservatorio “F.Morlacchi” Morlacchi di Perugia. Ha approfondito lo studio del pianoforte con il M° Maurizio Barboro, perfezionandosi inoltre per la composizione a Roma, con il M° Luciano Pelosi.

Dall’età di quindici anni svolge attività concertistica in Italia ed all’estero che lo ha portato ad esibirsi per prestigiosi Festival e diverse Istituzioni Nazionali ed Internazionali in Spagna, Germania, Svizzera, Francia, Norvegia, Regno Unito ecc.

Ha al suo attivo l’esecuzione integrale delle opere organistiche di diversi autori. Nel 1991 ha registrato per la R.A.I l’intera opera organistica di W. A. Mozart e varie trascrizioni per organo.

Nel 1994 è stato ammesso a frequentare i corsi dell’Accademia Chigiana di Siena.

Ha partecipato in seguito a numerosi corsi di perfezionamento tenuti da docenti di chiara fama in Italia e all’estero, approfondendo lo studio del repertorio organistico romantico e contemporaneo e della musica antica su strumenti storici.

Ha studiato Direzione D’Orchestra prima con il M° Giorgio Proietti poi con il M° Sandro Sanna.

Ha curato numerose produzioni per coro, ed orchestra rivolgendo particolare interesse alla musica antica dirigendo tra le altre: il Confitebor di A. Scarlatti (in prima mondiale dopo il recupero del manoscritto inedito conservato presso l’Archivio diocesano di Munster), le “Sacrae Symphoniae” per doppio coro di Giovanni Gabrieli, il Salve regina di A. Scarlatti, lo Stabat Mater di Pergolesi ecc.

Recentemente ha approfondito il repertorio contemporaneo per coro dirigendo diverse opere quali ad esempio: il Magnificat per soli, coro e orchestra di John Rutter, diverse composizioni di Ko Matsushita, Pawel Lukaszewski, Jaakko Mäntyjärv, Georg Orban, Ola Gjeilo, Damijan Mocnik.

Come compositore ha al suo attivo diversi lavori editi ed esecuzioni in pubblici concerti delle proprie opere per coro misto, coro e orchestra e di varie trascrizioni ed orchestrazioni.

Tiene regolarmente seminari e corsi di approfondimento su tematiche legate all’interpretazione e all’analisi formale, semiologica, neumatica ed estetico-modale del Canto gregoriano.

Nel 1999, a seguito della vincita del concorso nazionale a cattedre, per esami e titoli, è stato nominato titolare della cattedra di Organo e Canto Gregoriano presso il Conservatorio di Sassari.

È direttore artistico della Rassegna Internazionale Organistica del “Festival del Mediterraneo” che si svolge in Sardegna ed è giunta alla XXI edizione.

È chiamato spesso a ricoprire il ruolo di giurato in diversi concorsi nazionali.

Ha diverse registrazioni discografiche sia come organista che direttore di coro.

Nel 2002 è stato nominato supervisore al restauro dell’organo Mascioni della cattedrale di S Maria ad Alghero, del quale ha svolto il collaudo ed il successivo concerto inaugurale.

A seguito dell’ammissione alla frequenza dei corsi di formazione sulla schedatura degli organi storici (SMO) promossi dall’Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto della CEI ha conseguito la qualifica di schedatore abilitato per l’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione del Ministero per i beni e le attività culturali (ICCD).

Dal 2015 ricopre il ruolo di presidente di giuria del Concorso Musicale Nazionale “Viola” istituito dal Centro LARES di Ozieri in occasione della giornata nazionale contro la violenza di genere.

Dal 2003 è direttore della Scuola Civica di Musica di Ozieri.

È organista della Basilica del Sacro Cuore a Sassari.