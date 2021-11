Quirinale, Mattarella “Tra poche settimane concluderò il mio ruolo”

ROMA (ITALPRESS) – “Torno alla Sapienza dove ho studiato a poche settimane dalla conclusione del mio ruolo e delle mie funzioni di presidente della Repubblica”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico dell’ateneo. “In questo periodo così aperto ai cambiamenti – aggiunge – così contrassegnato da sfide nuove e ignote, ma anche da sfide prevedibili e trascurate nel corso del tempo, quello che ci soccorre e di cui abbiamo bisogno è la responsabilità. E’ questo tempo di responsabilità: delle università, delle istituzioni, delle realtà sociali, di tutti i singoli cittadini”.

“Le vaccinazioni – aggiunge – non sono solo lo strumento che ci ha difeso, ci hanno salvato letteralmente e ci stanno consentendo in questa violenta quarta ondata del contagio del Covid, che sta mettendo in grande difficoltà anche grandi Paesi tradizionalmente ben organizzati, di contenerne l’offensiva, i danni e i pericoli. Ma le vaccinazioni sono state anche una sorta di referendum sulla scienza”. “L’altro ieri sera hanno fatto ricorso alla vaccinazione l’87% dei nostri concittadini sopra i 12 anni, se a questi aggiungiamo chi non la può fare per motivi sanitari o i recenti guariti siamo al 90%, quindi questo referendum sulla scienza e sul suo valore in Italia vede 9 a 1 il vantaggio della scienza ed è una delle caratteristiche che segnalano il senso di responsabilità per cui dobbiamo essere riconoscenti ai nostri concittadini”, ha aggiunto Mattarella.

(ITALPRESS).