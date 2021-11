Psicologi Sardegna e adolescenti, la conferenza domani a Sassari

“La giustizia riparativa: pensando al benessere di adolescenti e delle loro comunità di vita”, di questo si parla domani, mercoledì 24 novembre, ore 18,30 all’Aula Segni del Dipartimento dì Giurisprudenza in Viale Mancini 3. Si tratta di un importante appuntamento, nell’ambito delle Settimane del Benessere Psicologico, promosse dall’Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi della Sardegna, organizzato in coincidenza con la Settimana internazionale della Giustizia Riparativa.

Sono previsti gli interventi di Patrizia Patrizi, delegata rettorale al benessere e dei componenti del Team delle pratiche di giustizia riparativa dell’Università di Sassari, Gian Luigi Lepri, Ernesto Lodi, Maria Luisa Scarpa, che dialogheranno con Tim Chapman, Presidente dello European Forum for Restorative Justice.

“La giustizia riparativa è un approccio per affrontare il danno o il rischio di danno coinvolgendo tutte le persone colpite per giungere a una comprensione comune e a un accordo su come il danno o la cosa sbagliata può essere riparata e la giustizia raggiunta”, è questo il messaggio con cui

l’European Forum for Restorative Justice ha celebrato, nel 2020, il suo 20esimo anniversario: questo tema verrà trattato con riguardo all’adolescenza nei suoi diversi contesti di vita.

L’evento è gratuito ed accreditato con 2 ECM per Psicologhe e Psicologi, per un massimo di 50 persone con Greenpass. Sarà trasmesso in diretta YOUTUBE sul canale Ordine Psicologi della Sardegna.