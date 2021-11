Progetto “no dipendenze” con i primi vincitori della “Storia di tablet”

Progetto “no dipendenze”, si parte domani a Gavoi e Siniscola con i primi vincitori della “Storia di tablet”

Il maltempo ha reso necessario una rimodulazione, ma il progetto non si ferma: se la tappa di Cagliari, prevista inizialmente per lunedì scorso verrà recuperata a breve, inizia dal Centro Sardegna il calendario delle premiazioni di “interpreta la Città di Tablet”, concorso di idee dedicato al progetto “No Dipendenze”, che ha coinvolto più di 3000 bambini delle scuole di tutta la Sardegna.

Sette gli appuntamenti in programma in questo Tour dedicato alle premiazioni: la prima doppia tappa è prevista per domani, Giovedì 18 Novembre alle 09.00 a Gavoi, nella ex Scuola Media di via Pio XII 10 (di fronte alla Caserma dei Carabinieri) verrà premiata la Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo “S.Canio”, mentre alle 12.00 a Siniscola, nella sede dell’Unione dei Comuni in Isalle, ci sarà la premiazione dell’Istituto Comprensivo “A.Bernardini”.

Grazie al contributo di esperti e professionisti del settore, il progetto voluto dall’ASD Sport e Salute (sostenuto dalla Fondazione di Sardegna, Enti e sponsor privati), culmina con gli incontri territoriali sotto la guida del presentatore e giornalista Roberto Betocchi.

Giovedì a Gavoi prima e Siniscola dopo, e nel lungo e articolato progetto dedicato alle dipendenze, sempre più al centro della cronaca quotidiana, verranno consegnati i premi ai primi vincitori – 4000 euro destinati all’acquisto di materiale didattico – e il libro con i migliori disegni che hanno partecipato al concorso.

Non sarà solo una semplice premiazione: nelle due tappe è prevista infatti la partecipazione di Mons. Antonello Mura (Vescovo di Lanusei), Salvatore Ruiu (Presidente dell’Unione dei Comuni del Montalbo e Sindaco di Posada), Stefania Piras (Presidente dell’Unione Barbagia), Salvatore Lai (Sindaco di Gavoi) Luisa Puggioni (VicePresidente Ordine Psicologi Sardegna), Annalisa Pusceddu (Presidente ASD Sport e Salute) e Gianluca Medas (attore e regista), per l’occasione autore della storia della Città di Tablet.

L’idea-progetto è quella di allontanare i giovani, soprattutto in questo periodo, dalle dipendenze, dalla noia, dall’abbandono, dalla dispersione motoria e scolastica e avvicinarli al mondo produttivo, sociale e culturale come parte attiva della comunità, è stato travolgente, al punto che la giuria ha faticato davvero tanto per proclamare i vincitori.

Dal racconto scritto e interpretato sul palco da Gianluca Medas dal titolo “La Storia di Tablet”, i bambini delle scuole primarie hanno partecipato al primo concorso di idee creando un elaborato sul tema, suggerendo come gli abitanti della città omonima debbano vivere meglio con la tecnologia al servizio delle persone.

Gli altri appuntamenti in programma sono:

– Lunedì 22 Novembre (ore 9.00) alla Scuola Primaria di S.Maria Navarrese dell’Istituto Comprensivo di Baunei,

– e (ore 11.30) all’Istituto Comprensivo “Grazia Deledda” di Ilbono.

– Giovedì 25 Novembre (ore 9.00) nella Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo di Ales, e (ore 11.30) conclusione all’Istituto Comprensivo Statale Simaxis-Villaurbana.