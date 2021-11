Previsione meteo Sardegna venerdì, 05 novembre

Previsione meteo Sardegna. Ultimo aggiornamento il 04 novembre ore 07:49

Evoluzione meteo Sardegna

VENERDI’: una nuova perturbazione atlantica raggiungerà la Sardegna nel corso della giornata. Rapido aumento delle nubi fin dal mattino con precipitazioni diffuse e persistenti fino a sera anche a carattere di rovescio. Temperature in calo nei valori massimi. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione a orientali; Zero termico nell’intorno di 2350 metri. Mare di Sardegna, Canale e Tirreno mosso.

Commento del previsore sardegna

DUE RAPIDE PERTURBAZIONI IN TRANSITO SULLA SARDEGNA TRA IL 3-5 NOVEMBRE: persiste un flusso di correnti umide di origine atlantica, che nel corso dei prossimi giorni sospingerà una serie di perturbazioni in direzione del Mediterraneo centro-occidentale e l’Italia. Una di queste attraverserà la Sardegna nel corso dell’3 novembre, apportando piogge sparse, specie in serata. Breve tregua del maltempo il pomeriggio del 4 novembre, in attesa di una nuovo fronte in arrivo nel corso di venerdì 5 novembre, foriero di rovesci e temporali sparsi.