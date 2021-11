Presentato “Viaggio esperienziale nelle meraviglie della Sardegna”

Presentato il “Progetto – viaggio esperienziale nelle meraviglie della Sardegna” finanziato dalla RAS Assessorato del Turismo L.R. n. 7/55 annualità 2020.

E’ stato presentato stamane, presso i locali dell’EXMA di Cagliari, il progetto “Isula – Viaggio esperienziale nelle meraviglie della Sardegna“, finanziato dalla Regione della Sardegna, Assessorato del Turismo L.R. n. 7/55 annualità 2020.

Tuvixeddu a Cagliari. Alla presentazione sono intervenuti il Dott. Daniele Puddu, direttore artistico del progetto, il Prof. Roberto Copparoni, presidente dell’associazione capofila “ Amici di Sardegna ONLUS “, Andrea Loddo, presidente di della fondazione Nurnet e le guide turistiche che parteciperanno alla tappa inaugurale della manifestazione, che si svolgerà nella giornata di domenica 21 novembre, presso il parco archeologico dia Cagliari.

A tal proposito ricordiamo che le prenotazioni devono essere fatte entro la giornata di oggi telefonando allo 070 651884/340 1930766. Afrettatevi perché i posti disponibili rimasti non sono tantissimi. Le visite sono gratuite, sono necessari green pass e mascherina.

Lo scopo del progetto è quello valorizzare le risorse archeologiche e le tradizioni della Sardegna attraverso il turismo esperienziale ed emozionale. Far vivere cioè, a locali e turisti, un’avventura unica, un’esperienza da vivere attivamente attraverso i 5 sensi, capace di emozionare e toccare lo spirito e il cuore. In maniera tale che i turisti conservino a lungo questo ricordo positivo, condividendolo ad ogni occasione utile con amici, colleghi e parenti, oltre che sui social, innescando un importantissimo passaparola.

Programma Sopra e sotto Tuvixeddu: Un laboratorio a cielo aperto

Domenica, 21 novembre 2021:

dalle ore 9,00 alle 17,00:

Percorsi esperienziali archeologici, naturalistici e antropologici curati dal Biologo Massimiliano Deidda che farà conoscere e gustare l’olio di lentischio.

Animazione a cura delle Associazioni Magica Stefy e Memoriae Milites;

Laboratori di ceramica curati dall’Associazione A.Cu.A.S.;

Laboratori di musica etnica sarda curati da Sulittu e Benas cun Croccuriga dell’AssociazioneS’Attobiu;

Visite nel sottosuolo curate dagli speleologi del GCC e la web community Sardegna Sotterranea per le quali è necessario essere muniti di luce individuale e scarpe da trekking.

Mini laboratorio di prodotti alimentari tradizionali con degustazione curato da Rosaria Murru e con la partecipazione di Antioco Murru.

L’evento prevede la partenza dei gruppi di 15/20 persone ogni ora; al mattino dalle ore 9,00 alle 12,00 e al pomeriggio dalle ore 15,00 alle 16,00 da via Falzarego n. 49. Il percorso non presenta particolari difficoltà, adatto anche per i bambini. La prenotazione è obbligatoria.