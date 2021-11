Pitti sceglie la Sardegna

Il duo creativo NARÈNTE, formato da Lucio Aru e Franco Erre e attivo sull’isola dal 2019, quando decide di spostare la prima base operativa da Berlino alla Sardegna, terra nativa di entrambi, in collaborazione con la casa di produzione Voltura Sardinia e un team tutto sardo di talenti (dal makeup hair ai video maker, così come i modelli) ha firmato la campagna advertising di Pitti Immagine 2022, la manifestazione internazionale della moda che si tiene ogni anno a Firenze. La campagna pubblicitaria si suddivide, così come la manifestazione stessa, in tre macro categorie: Pitti Uomo, Pitti Bimbo e Pitti Filati. Il duo, con la direzione creativa di Pitti da parte di Angelo Figus, ha firmato la campagna foto e video decidendo di produrre tutto in Sardegna, coinvolgendo non solo artisti e talent locali (l’agenzia creativa e casa di produzione di moda Voltura Sardinia, la makeup artist Daniela Dessì e i videomaker Pierfrancesco Carta e Simone Sarais), ma anche i modelli che fin dal 2019, Lucio e Franco “scovano” sull’isola, formandoli per poi avviare, insieme a loro, una carriera al di fuori dei nostri confini geografici. La location scelta è stata lo Stagno di Sale ‘e Porcus, appartenente al comune di San Vero Milis, nell’Oristanese. Su questa distesa infinita di bianco i creativi hanno dato vita alla campagna pubblicitaria.

Ancora una volta l’Isola diventa una piattaforma per la Moda mondiale, grazie al team di talenti e al supporto della Fondazione Sardegna Film Commission.

AD