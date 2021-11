Pirri: II^ edizione del Festival di Letteratura Mondo Eco

Secondo appuntamento dell’edizione numero due del festival di letteratura MONDO ECO, dedicato alla Sostenibilità Ecologica, Sociale e Culturale, organizzato dal Crogiuolo, con la direzione artistica di Rita Atzeri. Domani, sabato 13 novembre, alle 18 a Casa Saddi, a Pirri, è in programma l’incontro Riace non si arresta: ospite, collegato in streaming, sarà Mimmo Lucano, l’ex sindaco del paese calabrese di Riace, condannato recentemente per il suo approccio nella gestione dei rifugiati politici e immigrati, con una sentenza che ha fatto tanto discutere. Presenterà il suo libro Il fuorilegge. La lunga battaglia di un uomo solo (Feltrinelli, 2020).

“Prima di diventare un modello per ridare vita a una comunità, Riace era un’idea. O meglio, un’idea di futuro che a Mimmo Lucano venne in mente per la prima volta guardando il mare. A Riace, alla fine degli anni Novanta, non esistevano quasi più né l’agricoltura, né l’allevamento. L’unica possibilità per i pochi abitanti rimasti era fuggire. Poi il sistema di accoglienza diffuso creato da Lucano ha cambiato tutto. Le case del centro, da tempo abbandonate, si sono ripopolate. Centinaia di rifugiati hanno potuto ricostruire le loro famiglie e hanno rimesso in moto l’economia del paese. Ma Lucano, si sa, è un fuorilegge. Il 2 ottobre 2018 è stato arrestato con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. I progetti di accoglienza sono stati chiusi e il paese di nuovo spopolato”. Ma Lucano non ha mai smesso di credere nella sua idea, seppure messo a dura prova dalla recente condanna sancita da Tribunale di Locri, considerata da più parti ingiusta e fin troppo “esemplare”.

In presenza ci sarà invece Tiziana Barillà, giornalista calabrese, che parlerà di Mimì capatosta. Mimmo Lucano e il modello Riace (Fandango, 2017), tracciando un ritratto esclusivo di un uomo schivo, che nel libro si racconta liberamente. Nella primavera del 2016 la prestigiosa rivista americana Fortune, come di consueto, pubblica la lista dei 50 World Greatest Leaders, gli uomini e le donne più influenti al mondo. Insieme a papa Bergoglio, Angela Merkel, Aung San suu Kyi, Obama e Bono Vox, al quarantesimo posto c’è Mimmo Lucano, il sindaco di un piccolissimo comune calabrese, Riace, unico italiano nella lista.

Il suo comune ha ospitato più di 6000 migranti, che hanno ripopolato la sua piccola cittadina: arrivano dall’Afghanistan, dal Senegal, dal Mali, hanno attraversato il Mediterraneo rischiando la vita. C’è chi fa da traduttore e da mediatore culturale, chi si prende cura dei fiori e delle piante del centro storico, chi fa la raccolta differenziata con un carretto trainato da due asine, chi sta ripristinando una valle abbandonata per farne un allevamento per animali e chi si prende cura della pulizia della spiaggia di Riace marina.

Coordina la serata Gerardo Ferrara, è prevista la trasmissione in streaming dell’incontro (sulla pagina Facebook de Il crogiuolo/Fucina teatro) con la traduzione in Lis di Francesca Marchionne, le letture saranno a cura del Teatro S’Arza.

Lunedì 15, per la sezione Storia e Identità (il festival è articolato quest’anno in sei panel tematici), Giulio Milani, scrittore ed editore, presenta Noi siamo l’opposizione che non si sente (Transeuropa, 2021), alle 18 in streaming, in collaborazione con la Biblioteca Satta di Nuoro. Le letture saranno curate da Monica Corimbi, della compagnia nuorese Bocheteatro, il giornalista Vito Biolchini vestirà i panni del moderatore.

Il festival Mondo Eco è organizzato con il sostegno dell’Assessorato alla Cultura (Servizio beni librari) della Regione Sardegna.

