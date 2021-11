“Panchine Rosse”; l’arredo urbano con un messaggio

In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, Conad Nord Ovest sostiene il progetto Panchine Rosse, lanciato dagli Stati Generali delle Donne, promuovendo l’installazione di centinaia di panchine rosse nelle Regioni di competenza della cooperativa.

Ad Oristano l’iniziativa è stata accolta dall’Amministrazione comunale e sostenuta dall’Assessore ai servizi sociali e alle Pari Opportunità Carmen Murru e dall’Assessore Ambiente e Decoro Urbano Gianfranco Licheri.

Una panchina è stata installata questa mattina dai tecnici del Comune in Piazza Papa Giovanni Paolo II, alla presenza degli assessori e del direttore dello Spazio Conad Oristano Antonio Contu.

A breve, sempre all’interno del progetto Panchine Rosse, in città ne verranno installate altre due, in un parco pubblico e in una scuola.

Sono oltre 250 le panchine rosse donate complessivamente da Conad Nord Ovest e dai suoi Soci, di cui 45 in Sardegna. Le panchine, molte delle quali già in via di installazione, sono collocate presso i punti vendita Conad, le sedi territoriali della cooperativa, in aree verdi e presso scuole medie e superiori, in collaborazione con i Comuni, con le associazioni ed i centri antiviolenza locali in Toscana, Emilia, Liguria, Lazio, Piemonte, Sardegna e Valle d’Aosta.