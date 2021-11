Oristano – Una denuncia per il danneggiamento di una ceramica della piazza Roma

Un giovane pregiudicato, D.G. classe 2001, residente a Marrubiu, è stato denunciato per il reato di Danneggiamento Aggravato per aver infranto, la notte del 12 ottobre scorso, un vaso in ceramica posto a decoro urbano sferrandogli un violento calcio.

Alle prime ore del mattino del 13 ottobre, nella locale piazza Roma, un giardiniere in servizio per il comune aveva contattato il 113 segnalando il danneggiamento del manufatto artistico in ceramica, opera creata dalla ceramista locale Margherita Pilloni.

A seguito della segnalazione, il lavoro congiunto effettuato dal personale della Questura di Oristano e dagli agenti della Polizia Locale del comune, ha consentito di risalire all’identificazione dell’autore del reato, incastrato dall’impianto di videosorveglianza cittadino, che lo ha immortalato, dapprima mentre si dirigeva verso la piazza e poi mentre dalla stessa si allontanava dolorante a causa del forte colpo inferto al vaso.

Acquisite le immagini, è stato più agevole arrivare alla compiuta identificazione del vandalo, grazie anche al lavoro dei poliziotti di quartiere, che conoscendo capillarmente il centro cittadino, hanno fornito un valido contributo alle indagini.

Il successivo lavoro effettuato dalla Squadra Mobile in collaborazione con la Polizia Locale del Comune di Oristano ha poi consentito la compiuta identificazione del soggetto, già noto alle Forze dell’Ordine.

La presenza delle numerose telecamere collocate in città è stata ancora una volta di preminente importanza per risalire all’identificazione dell’autore dell’ennesimo danneggiamento verificatosi nel centro di Oristano negli ultimi tempi.

“L’operazione congiunta della Questura e della Polizia locale sottolinea l’impegno delle istituzioni sul tema della sicurezza urbana – osserva il Sindaco Andrea Lutzu -. Il Comune di Oristano in questi anni ha investito ingenti risorse sul sistema della videosorveglianza e i risultati confermano la bontà di una scelta voluta per tutelare i cittadini e proteggere i beni pubblici e privati. Il sistema di videosorveglianza sta dando eccellenti risultati, consente di compiere una efficace azione di prevenzione, ma anche, come in questo caso, di punire i responsabili di stupidi e gravi atti di vandalismo”.