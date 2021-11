Oristano: pubblicato avviso per contributi a società sportive dilettantistiche

L’Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport ha pubblicato l’avviso per la concessione di contributi a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche per la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di impianti sportivi già esistenti, di proprietà di enti pubblici, avuti in concessione, e per l’acquisto delle relative attrezzature.

L’Assessore comunale allo Sport Maria Bonaria Zedda evidenzia l’opportunità a favore dei sodalizi oristanesi e ricorda che possono presentare domanda le associazioni e le società sportive dilettantistiche con i seguenti requisiti:

siano titolari di una concessione onerosa o gratuita , anche se in fase di rinnovo, o di altro atto che consenta l’utilizzo di un impianto sportivo di proprietà di enti pubblici;

, anche se in fase di rinnovo, o di altro atto che consenta l’utilizzo di un impianto sportivo di proprietà di enti pubblici; utilizzino, in concreto, l’impianto sportivo;

siano iscritte, alla data di presentazione della domanda di contributo all’ Albo regionale delle società sportive

L’importo massimo degli interventi ammessi è pari a 300.000 euro.

Le domande dovranno essere firmate digitalmente dal legale rappresentante del sodalizio richiedente e inoltrate esclusivamente per via telematica da una casella Pec all’indirizzo pi.dgbeniculturali@pec.regione.sardegna.it , entro e non oltre le ore 23.59 del 30 novembre 2021.