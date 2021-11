Oristano – Oggi al La Dolce Vita, Saperi e Sapori con prodotti del territorio

Il pecorino da tavola a latte crudo e caglio di vitello, abbinati a chutney di peperoni Nostos speziati, dolci e salati, accompagnati dal vino rosso Niuge di Nughedu Santa Vittoria.

Lazzone, pecorino stagionato, da tavola a latte crudo e caglio di vitello, accompagnato da chutney di cipolle rosse e pepe bianco, abbinati al vino rosso Lollòre, un Mandrolisai DOC della cantina Bingiateris di Ortueri.

Fiore Sardo DOP a latte crudo con caglio di agnello, accompagnato da chutney di zucca con paprika, dal gusto dolce e dai toni speziati a cui verrà abbinato un vino rosso da dessert Pin 8, prodotto dalla Cantina Carboni di Ortueri.

Crostata La Dolce Vita, alla confettura di pesca e cannella; crostata La Dolce Vita alla composta di fragole e miele; torta Menhir La Dolce Vita, alla composta di fichi e mele, abbinate al vino bianco da dessert Galante della Cantina Carboni.

Oggi ad Oristano si terrà un evento organizzato da Slow Food, per promuovere il territorio con la degustazione dei formaggi del pastore Giuseppe Cugusi, che fanno parte dei prodotti dei Presidi Slow Food, che verranno accompagnati dalle composte Nostos e abbinati ai vini del Mandrolisai, oltre alle preparazioni dolciarie della Pasticceria La Dolce Vita di Oristano.Nel corso dell’evento, che avrà luogo ad Oristano nei locali della Pasticceria La Dolce vita in via Cagliari, 422, i produttori racconteranno e illustreranno agli ospiti, le seguenti specialità: