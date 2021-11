Oristano. Martedì 30 novembre, alle 18, presso l’aula consiliare festa della Municipalità

Martedì 30 novembre, alle 18, presso l’aula consiliare del Palazzo degli Scolopi di Oristano, si terrà la Festa della Municipalità, il nuovo evento culturale proposto dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Oristano in collaborazione con la Fondazione Oristano, l’Archivio Storico del Comune di Oristano, l’Istituto Storico Arborense e Museo Oristano.

Nel corso della serata sarà presentato ARCHIVUM ARISTANIS, il progetto di digitalizzazione delle pergamene del Comune di Oristano e dell’Archivio Storico.

La presentazione si concluderà con l’attivazione della postazione informatica dedicata alla consultazione delle fonti.

Il progetto di digitalizzazione ha preso il via nel 2015. L’ISTAR, in stretto accordo con il Comune di Oristano e l’Archivio Storico e la realizzazione della Ditta M.I.D.A. Informatica di Bergamo, ha avviato l’intervento di digitalizzazione che ha interessato alcune serie omogenee custodite presso lo stesso Archivio Storico: le più antiche pergamene, il Llibre de Regiment e una buona porzione della serie dei Llibres de la Concilleria.

“L’obiettivo era la salvaguardia dei documenti originali per proteggerli dai rischi che derivano dalla consultazione e al contempo permettere una più ampia fruizione da parte dei cittadini, e del maggior numero di utenti al livello regionale, nazionale e internazionale del prezioso patrimonio storico-documentale della città – sottolinea l’Assessore alla Cultura Massimiliano Sanna -. Più in generale il progetto si inquadra in un’attività di valorizzazione scientifica e massima divulgazione, anche a livello internazionale, della prestigiosa storia e cultura del Giudicato d’Arborea e del Marchesato di Oristano e delle sue fonti, che da anni vedono protagonisti Istar, Comune e Archivio storico”.

“I frutti di questo progetto saranno resi noti in occasione della Festa della Municipalità – aggiunge l’assessore Sanna -. Una nutrita selezione di immagini sarà resa disponibile sul web mediante la pubblicazione su una apposita sezione del sito internet del Comune, nelle pagine dell’Archivio storico, mentre l’intero complesso delle digitalizzazioni sarà a disposizione di chiunque ne abbia interesse in una postazione informatica messa a disposizione dall’Istar e ospitata nella sala studio dell’Archivio ove si potrà contare anche sull’assistenza e le competenze professionali messe a disposizione dal personale della Fondazione Oristano”.