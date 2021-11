Oristano: ecco la gara d’appalto per i servizi di supporto familiare 

Il Comune di Oristano ha pubblicato la gara d’appalto per l’affidamento triennale dei servizi di supporto alla famiglia.

I servizi di supporto alla famiglia nel Comune di Oristano comprendono le attività educative a tutela dei minori, l’attività ludico-aggregativo, l’acquisto dei prodotti per l’igiene e di materiale di pronto soccorso, la pulizia dei locali e la fornitura di materiale di cancelleria e ludico–didattico.

Il valore complessivo presunto della base di gara dell’appalto è stimato in un milione 122.305,38 euro (al netto dell’IVA) di cui €. 3.000,00 (al netto dell’IVA), non soggetti a ribasso per oneri sicurezza.

I documenti relativi alla gara dovranno essere inviati esclusivamente per via telematica attraverso il sistema SardegnaCAT, in formato elettronico entro le ore 13 del 10 dicembre 2021.

La prima seduta pubblica di gara si terrà il 14 dicembre 2021, alle 11, presso l’ufficio del Dirigente del Settore Servizi alla Persona e Cittadinanza, al secondo piano del Palazzo Comunale, in P.zza Eleonora 44, (09170) Oristano.