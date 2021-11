Oristano. Domenica primo evento del gruppo femminile regionale Guerriere di Sardegna

Domenica 14 novembre 2021 dalle ore 14 alle ore 19 in piazza Eleonora D’Arborea di Oristano si svolgerà il primo evento energetico del gruppo femminile regionale Guerriere di Sardegna.

Guerriere di Sardegna è il neo-gruppo di donne sarde (anche d’adozione e non solo di nascita) nato sulla base della condivisione di alcuni principi ispiratori: necessità di riconnettersi alla propria parte femminile, valorizzarla ed esprimerla; collegarsi alle altre donne per riscoprire e praticare il valore della sorellanza; esercitare il potere della creatività, facoltà squisitamente femminile.

Le nostre strategie e modalità d’azione sono volte alla costruzione di alternative piuttosto che a manifestazioni di protesta e contrasto.

advertisement

Dare espressione alla cultura, alle arti, all’immaginazione; innalzare le proprie frequenze energetiche; agire il cambiamento attraverso l’implementazione di capacità e risorse quali l’ascolto, la comprensione, l’assenza di giudizio, la libertà, la solidarietà, la collaborazione, la crescita consapevole, l’unione.

Riassumendo in un’unica espressione: non combattere il vecchio ma creare il nuovo. Al momento la partecipazione è aperta esclusivamente alle donne.

In futuro potrebbe essere estesa anche agli uomini.

Questa scelta non deve essere interpretata come volontà di esclusione dell’altro genere ma come una fase iniziale necessaria alle donne per ritrovare prima se stesse per poi aprirsi all’altro.

Nulla vieta, del resto, all’altro genere di incominciare, per suo conto, ad incamminarsi lungo lo stesso sentiero per poterci, un giorno, incontrare.

Le partecipanti, sedute in terra in cerchi concentrici attorno ad un braciere, si esprimeranno in una libera e fluida circolazione di esperienze, sentimenti, pensieri, idee.

Il silenzio sarà l’ultima esperienza di condivisione prima del naturale scioglimento dei cerchi.

Si è scelta appositamente questa data e questa fascia oraria per connettersi idealmente ed energeticamente alla manifestazione nazionale di Firenze del movimento “Venere Vincerà”.