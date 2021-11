Oristano. Bonus Nidi gratis: domande entro il 1o dicembre

Bonus Nidi gratis: Entro il 10 dicembre si possono presentare le domande per accedere ai contributi per l’accesso ai servizi per la prima infanzia tramite l’abbattimento della retta per la frequenza in nidi e micronidi pubblici o privati (misura “Nidi Gratis”)”.

L’Assessore ai Servizi sociali del Comune di Oristano Carmen Murru evidenzia che “il bonus nidi gratis prevede un contributo massimo di 200 euro mensili, per la durata massima di 11 mesi, parametrato in due differenti scaglioni ISEE, con la finalità di contribuire all’abbattimento delle rette, ad integrazione del “bonus nido” INPS.

Si articola in due finestre temporali differenti: la prima destinata ai bimbi frequentanti i Nidi dal mese di Gennaio al mese di Giugno 2021 (procedimento concluso); la seconda destinata ai bimbi frequentanti i Nidi dal mese di Luglio al mese di Dicembre 2021”.

advertisement

Possono presentare la domanda i nuclei familiari, anche mono-genitoriali, ivi comprese le famiglie di fatto, con figli di età compresa tra zero e tre anni, frequentanti e/o iscritti Nidi, micronidi, sezioni primavera pubblici e privati presenti nel territorio comunale.

La domanda di contributo “Bonus nidi gratis”, indirizzata al Comune di Oristano “Servizio Prima Infanzia”, deve essere presentata, da uno dei genitori, preferibilmente per via telematica o in modalità cartacea, all’Ufficio Protocollo in Piazza Eleonora 25 o per via telematica all’indirizzo protocollo@comune.oristano.it utilizzando la modulistica, sotto forma di autocertificazione, disponibile sul sito istituzionale www.comune.oristano.it.

La domanda dovrà pervenire entro le ore 13 del 10 dicembre 2021.

Per qualsiasi chiarimento o informazione in merito all’Avviso è possibile rivolgersi a primainfanzia@comune.oristano.it o chiamare al numero 0783/791297, dal lunedì al venerdì, dalle 9,30 alle 10,30 e dalle 12,30 alle 13,30 e il giovedì dalle 15 alle 16.