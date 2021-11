“Oristano Art Week” lancia la card musei valida 1 anno

L’Assessorato comunale alla Cultura e la Fondazione Oristano organizzano “Oristano Art Week”. Per una settimana, dal 29 novembre al 5 dicembre, la città si animerà con iniziative dedicate all’arte e alla cultura.

“Sono tante le città che hanno già sperimentato questa formula con risultati più che lusinghieri – spiega il Sindaco e Presidente della Fondazione Oristano Andrea Lutzu. Oristano con il suo grande patrimonio culturale parteciperà con mostre, laboratori, incontri, performance musicali e artistiche che coinvolgeranno il Museo Archeologico Antiquarium Arborense, la Pinacoteca Comunale Carlo Contini, il Foro Boario Oristano Arte Contemporanea e il Centro di documentazione della Sartiglia”.

Oristano Art Card

“La Settimana dell’arte, primo appuntamento per la nostra città, sarà caratterizzata dalla presentazione della Oristano Art Card – aggiunge l’Assessore alla Cultura Massimiliano Sanna -. La carta, la cui validità sarà di 12 mesi, nasce per favorire la fruizione dei luoghi della cultura della città. Per un anno intero i possessori potranno accedere ogni volta che vorranno alle strutture museali e monumentali del Comune”.

Tra le tante iniziative in programma vanno ricordate quelle legate alla Festa della Municipalità, in programma il 30 novembre, la presentazione del Centro di documentazione Carlo Contini il 3 dicembre e l’incontro con Stefania Rossi sull’Arteterapia il 5 dicembre.

“La presentazione del Centro di Documentazione e Studio su Carlo Contini, rappresenta il compimento delle iniziative iniziate nel 2020 con la celebrazione del 50° dalla morte dell’artista – sottolinea l’Assessore Sanna -. Dopo l’inaugurazione della mostra “L’Origine è la meta” ora prende concretezza il Centro di Documentazione che avrà il compito di avviare un processo di documentazione sulle opere dell’artista e nel contempo lavorare con le scuole per la valorizzazione della sua produzione e della sua opera”.

“L’arte terapia è una disciplina che promuove la salute psicofisica della persona e l’incremento delle sue risorse creative, espressive, affettive, cognitive e relazionali – aggiunge l’Assessore Sanna -. Attraverso l’uso dei materiali artistici e del processo creativo, all’interno della relazione con l’arte terapeuta, si facilita la persona nell’espressione ed elaborazione dei propri vissuti. Il percorso porta all’acquisizione di strumenti indirizzati al cambiamento e alla crescita personale”.

Oristano Art Week sarà attiva anche sui social.

Chi approfitterà dell’occasione degli ingressi gratuiti in almeno uno dei siti coinvolti nell’Oristano Art Week (Antiquarium Arborense, Pinacoteca Comunale Carlo Contini, l’Area Espositiva Sartiglia e il Foro Boario) potrà condividere nel gruppo Facebook www.facebook.com/groups/oristanoartweek2021 e nella pagina Instagram @museooristano foto della sua esperienza per la settimana dell’arte oristanese, usando l’hashtag #ORARTWEEK21.

La foto con più “mi piace” si aggiudicherà un’ORISTANO ART CARD che permetterà l’accesso gratuito per un anno intero ai siti museali e monumentali della città.

Programma

Lunedì 29 novembre

Palazzo Campus Colonna – ore 10,30 · Apertura Oristano Art Week e Presentazione dell’opera donata al Comune di Oristano “Il passato con cui fecero pace” di Marco Pili

Antiquarium Arborense – ore 11,30 · Inaugurazione mostra “Illustri musei” degli studenti di illustrazione dell’Accademia d’arte di Cagliari. Interverrà Stefano Obino dell’Accademia

Martedì 30 novembre

Antiquarium Arborense – Laboratori e attività dedicati alle scuole

Pinacoteca Carlo Contini – Laboratori e attività dedicati alle scuole

Palazzo degli Scolopi – ore 18 Approfondimento “L’arte e la committenza artistica nei documenti dell’Archivio Storico del Comune di Oristano”. In occasione della Festa della Municipalità presentazione del progetto “Archivum Aristanis” dell’Archivio Storico Comunale e dell’ISTAR

Mercoledì 1 dicembre

Antiquarium Arborense – ore 10-13 / 16-19 – Visite guidate alla sezione tattile dell’Antiquarium Arborense con i volontari del Servizio Civile dell’Unione Italiana Ciechi

Teatro San Martino – ore 18 · Inaugurazione mostra e premiazioni del Concorso pittorico Emozioni di Sartiglia. Apertura mostra tutti i giorni dalle 16 alle 19 fino all’8 dicembre

Giovedì 2 dicembre

Antiquarium Arborense – Laboratori e attività dedicati alle scuole

Pinacoteca Carlo Contini – Laboratori e attività dedicati alle scuole

Antiquarium Arborense – ore 10-13 · Visite guidate alla sezione tattile dell’Antiquarium Arborense a cura dei volontari del Servizio Civile dell’Unione Italiana Ciechi

Antiquarium Arborense – ore 18 Conferenza “Dalle divinità del pantheon sardo agli idoli mostruosi. Concetto di falso e di fake news dal passato alla contemporaneità” con Raimondo Zucca Curatore Antiquarium Arborense, Anna Paola Delogu Archeologa, Andrea Riccio Esperto di marketing

Venerdì 3 dicembre

Antiquarium Arborense – Laboratori e attività dedicati alle scuole

Pinacoteca Carlo Contini – Laboratori e attività dedicati alle scuole

Pinacoteca Carlo Contini – ore 18 · Presentazione del Centro di Documentazione «Carlo Contini». Interverranno: Andrea Lutzu Sindaco di Oristano, Massimiliano Sanna Assessore alla Cultura, Carla Contini e Valerio Contini figli dell’artista

Sabato 4 dicembre

Pinacoteca Carlo Contini – ore 10-13 – ufficio postale con annullo speciale dedicato all’Art Week

Foro Boario

ore 10,30 Laboratorio Star Makers, incontro con la curatrice della mostra

ore 18 Presentazione rivista d’Arte Aìnas con Bianca Laura Petretto, editore e curatore artistico

“E quindi uscimmo a riveder le stelle” viaggio letterario con Cristina Maccioni

Domenica 5 dicembre – Foro Boario

ore 17 – Incontro con l’Arteterapia a cura di Stefania Rossi Arteterapeuta

ore 18,30 – Serata Jazz – Antonio Farris contrabbasso, Thomas Sanna pianoforte

Durante gli eventi, sarà presentata la Oristano Art Card che permetterà l’accesso alle strutture museali e monumentali della città