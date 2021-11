I tecnici di Abbanoa hanno riscontrato elevati di torbidità dell’acqua erogata dal pozzo di via Milis.

Non sono note le cause di questo improvviso mutamento della qualità dell’acqua.

Abbanoa ha quindi inibito il funzionamento del pozzo. L’intero distretto al momento non è alimentato con conseguenti disservizi alle utenze.

Abbanoa sta verificando la possibilità di alimentare il distretto da altro pozzo limitrofo. L’attività proseguirà fino alla risoluzione del problema.