Ordine Psicologi della Sardegna: convegno online “Adolescenti senza progetto. La fuga nell’eterno presente e il rischio suicidario”

Emergenza tentativi di autolesionismo e ideazioni suicidarie nel convegno on line martedì 23 novembre, ore 18,30 in diretta sul canale YouTube e sul sito Ordine Psicologi della Sardegna

Emergenza tentativi di autolesionismo e ideazioni suicidarie nel convegno on line martedì 23 novembre, ore 18,30 in diretta sul canale YouTube e sul sito Ordine Psicologi della Sardegna, nell’ambito delle Settimane del Benessere Psicologico in Sardegna. Fra gli esperti Anna Oliverio Ferraris, studiosa di spicco nazionale ed europeo in materia di Psicologia dello Sviluppo.

“Adolescenti senza progetto. La fuga nell’eterno presente e il rischio suicidario”, questo il tema di grande delicatezza ed emergenza che sarà affrontato nell’evento on line martedì 23 novembre, alle ore 18.30 in diretta YOUTUBE sul canale Ordine Psicologi della Sardegna, ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA SARDEGNA e sul sito www.psicosardegna.it.

Secondo uno studio effettuato nello scorso mese di settembre dall’Ospedale Pediatrico Bambin Gesù la pandemia ha aggravato complessivamente la condizione degli adolescenti e i tentativi di suicidio fra i giovani sono raddoppiati.

Inoltre, secondo l’OMS il suicidio è la seconda causa di morte tra i giovani di età compresa tra i 15 e i 24 anni e l’autolesionismo colpisce in Europa circa 1 adolescente su 5.

Sempre secondo i dati diffusi dal Bambin Gesù, le richieste di aiuto e le consulenze per tentativi di suicidio sono passate dal 36% dell’aprile 2019 al 63% di gennaio 2021, mentre i comportamenti autolesivi sono stati rilevati nel 52% dei ricoveri di gennaio 2021, in aumento rispetto al 29% dell’anno precedente.

“Siamo di fronte ad una preoccupante emergenza – ha detto Angela Quaquero, Presidente Ordine degli Psicologi della Sardegna – che riguarda purtroppo anche la condizione delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi in Sardegna: le difficoltà e le misure restrittive vissute durante la pandemia hanno inciso significativamente sulla salute mentale e sulla condizione psicologica dei bambini e degli adolescenti e sono cresciute in maniera considerevole le richieste di aiuto per le forme più gravi di psicopatologia, quali i tentativi di autolesionismo, fino ai tentativi di suicidio.

Occorre rapidamente attrezzare le nostre strutture, i presidi sanitari e le nostre scuole con una adeguata presenza di psicologi, capaci di intervenire rapidamente nelle situazioni di difficoltà e supportare il personale docente e le famiglie”.

Al seminario, coordinato da Angela Quaquero, Presidente dell’Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi della Sardegna e sono previsti gli interventi di Alessandro Poddesu, Psicologo Psicoterapeuta, Consigliere dell’Ordine degli Psicologi della Sardegna e di Anna Oliverio Ferraris, Psicologa, Psicoterapeuta, Professoressa Ordinaria di Psicologia dello Sviluppo presso l‘Università La Sapienza di Roma.

Notissima studiosa delle tematiche legate alla psicologia dello sviluppo è autrice di studi fondamentali sui problemi della crescita, i nuovi media, il disadattamento, il bullismo, i fattori protettivi e il recupero, l’adolescenza, la devianza minorile, la pedofilia, l’adozione.