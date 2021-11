Online il numero 99 | Novembre 2021 Diari di Cineclub

In questo numero:

La bellezza non è per pochi. DdC;

(Siamo) Fatti di Cinema. Leonardo Dini;

Tomaso Montanari: un innovatore della divulgazione artistica. Stefano Macera;

Joie de vivre. Nicola Santagostino;

James Bond: tempo di Azione, tempo di riflessione. Àngel Quintana;

Il cibo nei film. Valeria Consoli;

Speakeraggio dell’audiodescrizione. Laura Raffaeli;

Il miglior tempo fra letteratura e cinema. Lucia Bruni;

XVII Premio Cinema Giovane & Festival delle Opere Prime. Catello Masullo;

Unstoppable – Fuori controllo (2010). Federico La Lonza;

Il sex-appeal nel cinema italiano degli anni cinquanta. Sophia, Gina, Sylva, le due Silvana, Lucia, Marisa e le altre… Nino Genovese;

Fanny Navarro. Virgilio Zanolla;

La migliore partenza per il nostro libro: le recensioni su Facebook. Maria Rosaria Perilli;

Frank Costello faccia d’angelo (Le samouraï, 1967). Antonio Falcone;

36° Cinema Ibero-Latino Americano di Trieste 6—-15 novembre 2021. Rodrigo Diaz;

Maria Denis, la fidanzata degli italiani. Pierfranco Bianchetti;

Moriizumi: l’orecchio non dimentica, quando ci si impregna di poesia. Ali Raffaele Matar;

Con Turandot di Carlo Gozzi si riaprono le stagioni dei teatri veneti. Giuseppe Barbanti;

Igor Stravinsky – l’immagine cinematica della musica. Carmen De Stasio;

Gli dei e i morti. Natalino Piras;

Robert Doisneau, un mago della fotografia. Maria Cristina Nascosi;

39° ValdarnoCinema: Le Sorelle Macaluso e Shero vincono come migliori film. Paolo Minuto;

Solitarie di Edoardo Natoli | Premio Diari di Cineclub a ValdarnoCinema. DdC;

Orson Welles, Quarto Potere, 1941. Stefano Beccastrini;

Libera Università del Valdarno. Sebastiana Gangemi;

Al via il Babel Film Festival 2021! Daniela Stara;

Un finale già scritto per A Chiara di Jonas Carpignano. Tonino De Pace;

Gli equivoci di ieri e di sempre. Mino Argentieri;

Basta un poco di pas­sera e il Covid passerà! Dott. Tzira Bella;

Il mondo nuovo. La cupa visione del futuro di Huxley. Fabio Massimo Penna;

Vsevolod I. Pudovkin. Un grande regista russo. Umberto Barbaro;

Divine shock! Due o tre cose sulla musa di John Waters. Roberto Baldassarre;

L’XI edizione del Festival di Licodia Eubea, dedicato al cinema archeologico ed etnoantropologico, si concentra sul rapporto tra l’uomo e la Terra. Fabio Fancello;

La cuccagna (1962) di Luciano Salce. Demetrio Nunnari;

Abbiamo ricevuto:

· Dante e il cinema – I film ispirati alla vita e alle opere dell’autore della Divina Commedia. Paolo Speranza;

· Nuda in tacchi. Maria Rosaria Perilli;

· GAG: Il cinema comico da Woody Allen a Totò. Giannalberto Bendazzi;

FICC Sardegna congresso e corso di formazione regionale:

· Congresso in tempi di pandemia del Centro Regionale Sardo. FICC – Federazione Italiana dei Circoli del Cinema. Marco Asunis, Gigi Cabras ;

· Estratti della relazione della Segreteria uscente al corso/congresso. Raimondo Aleddu, Silvia Piras, Gigi Cabras;

· Viaggio in Sardegna del presidente IFFS International Federation of film societies. Joao Paulo Macedo;

Apples (2020) Christos Nikou – ripartire dalla memoria. Tonino Mannella;

Al cuore dei conflitti | XI edizione 2021. a cura di: Daniela Vincenzi, Diana Cardani, Andrea Zanoli;

Premio Cesare Zavattini. La premiazione. DdC;

You like? But how much do you like it? Antonio Loru;

DdCR | Diari di Cineclub Radio – PODCAST. A cura di Nicola De Carlo;

Diari di Cineclub | YouTube. A cura di Nicola De Carlo;

La televisione del nulla e dell’isteria (LIV). DdC;

Omaggio:

La signora di Shanghai (1947) di Orson Welles. DdC;

La locandina “Prendere posizione” è del maestro Massimo Pellegrinotti; La vignetta “Pretty Giorgia” è del maestro Pierfrancesco Uva

https://bit.ly/3w1sLB5