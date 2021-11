Omaggio a Takeshi Kitano al Cityplex Moderno di Sassari (15 novembre)

Rassegna Maestri d’Oriente al Cityplex Moderno di Sassari

Lunedì 15 novembre “Outrage Coda” di Takeshi Kitano con il fan club, nato a Sassari, dedicato al grande regista giapponese

La rassegna Maestri d’Oriente celebra uno dei registi giapponesi più amati: Takeshi Kitano. Lunedì 15 novembre al Cityplex Moderno di Sassari, per il nono appuntamento del ciclo di proiezioni dedicato ai migliori film asiatici dell’ultimo decennio, è in programma “Outrage Coda”.

L’ultimo lungometraggio, al momento, del geniale autore nipponico. Presentazione affidata a Mario Carta, musicista e fondatore, insieme a Renato Quinzio che lo accompagnerà in sala, del Kitano Takeshi Sassari-Venezia Italian Fan Club riconosciuto e apprezzato dal grande artista nato a Tokyo e attivo non solo nel campo del cinema. Occasione per scoprire meglio l’originale poetica del regista, ma anche aneddoti e curiosità da parte chi lo ha incontrato più volte.

“Outrage Coda”, presentato alla Mostra del cinema di Venezia, chiude una trilogia di lungometraggi sulla mafia giapponese ma può anche essere visto come un film a sé stante. Protagonista è Otomo, interpretato dallo stesso Kitano. Un personaggio che rappresenta uno yakuza vecchio stile che fatica a riconoscersi nel nuovo mondo criminale, dove l’onore e un preciso codice di comportamento che caratterizzavano l’ambiente non esistono più.

Ora le famiglie mafiose sembrano diventate apparati burocratici che gestiscono il potere. L’equilibrio tra i clan, e all’interno degli stessi, è però sempre labile e una nuova guerra è pronta a scatenarsi quando quello che sembra solo un piccolo incidente degenera in uno scontro sempre più grande. Tradimenti e doppiogiochismo portano a una lotta feroce, sino all’inevitabile regolamento di conti. Con Otomo che decide di prendere in mano la situazione, per la sua ultima battaglia.

La rassegna Maestri d’Oriente continuerà, sempre a orario preserale il lunedì e venerdì, fino al 26 novembre Le proiezioni, a ingresso gratuito, sono tutte in lingua originale con sottotitoli in italiano. Si può prenotare inviando una mail a cinema.moderno.sassari@gmail.com oppure scrivendo via whatsapp al numero 3246348389.

La rassegna è organizzata dal Cityplex Moderno con il contributo della Regione e il sostegno della Fondazione Sardegna Film Commission. Partner Koko Sushi Sassari.