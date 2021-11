Olbia, il nuovo Dirigente Polizia Frontiera è Christian Puddu

Nei giorni scorsi si è insediato il nuovo Dirigente dell’Ufficio di Polizia di Frontiera di Olbia, Dott. Christian Puddu.

Nato nel 1977, si è laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Roma “La Sapienza”, ove ha successivamente frequentato il Corso di Alta Formazione in diritto romano nonché conseguito il Dottorato di Ricerca in diritto romano, ha inoltre conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense.

Dopo aver prestato servizio presso il Reparto Mobile di Roma e Bologna, la Sezione Polizia Stradale di Roma e la Questura di Roma e al termine del corso di formazione per Commissari della Polizia di Stato, è stato assegnato all’Ufficio Polizia di Frontiera marittima e aerea di Olbia.

Il Dott. Christian Puddu succede al Vice Questore Dr. Antonello LAI, che dopo aver diretto l’Ufficio di Polizia di Frontiera di Olbia è stato collocato in quiescenza.